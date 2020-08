Der Gemeinderat hat der von Privatleuten geplanten Errichtung einer beleuchteten Plakattafel an einer Hauswand nahe des Bahnhofs Nenzingen zugestimmt – allerdings nur mit 5:4 Stimmen und nur, weil sich angesichts der Rechtslage dieser Bauantrag nicht verhindern lasse.

Weil sich in der Nachbarschaft bereits eine Werbeanlage befinde, füge sich dieses Vorhaben in die Bebauung ein und sei daher zulässig, sagte Bürgermeister Bernhard Volk.

Gemeinderäte haben Einwände

Einige Gemeinderäte hatten Einwände. Ralph J. Schiel (FGL) bemängelte, Freizeit und Privatleben würden immer weiter ökonomisiert. Und hier werbe kein regionales Unternehmen.

Auch die zusätzliche Lichtverschmutzung empfinde er als nachteilig. Er betonte: „Die Energie kann an anderer Stelle bestimmt sinnvoller eingesetzt werden.“ Außerdem habe man keinen Einfluss auf das, was dort passiere, welche Unternehmen oder Parteien was und wie bewerben.

„Die Leute gucken das Plakat an und fahren in Kinder rein.“

Christine Leithe (FWV) nannte die Stelle „absolut ungeeignet“. Sie befürchtete: „Die Leute gucken das Plakat an und fahren in Kinder rein.“ Antonie Schäuble (FWV) sah Probleme mit der Beleuchtung und wies darauf hin, dass der Ortseingang sich durch die Tafel wesentlich verändern werde.

Stefan Stemmer (CDU) pflichtete ihr bei: „Schön finde ich es auch nicht. Es ist auch nicht gut, wenn an jeder geeigneten Hauswand künftig Werbung hängt.“ Man müsse sich Gedanken machen, wie man solche Dinge rechtlich so ausrichten könne, dass es die Möglichkeit der Ablehnung gebe.

Ob die Dauer der Beleuchtung geregelt sei, fragte Sabine Hins (FGL). Dazu habe die Firma ILG-Außenwerbung GmbH aus Stuttgart keine Angaben gemacht, erklärte der Bürgermeister. Man könne aber wie kürzlich bei einer beleuchteten Werbestele die Anpassung der Uhrzeit bis maximal 23 Uhr hinzufügen. Christoph Joos (FWV) fragte, ob Hubgeräte die Straße blockieren, wenn das Motiv ausgetauscht werde. Es gebe, so Volk, an der Giebelseite eine private Zufahrt.

Er könne alle Argumente nachvollziehen, sagte Volk. „Aber die derzeitige Rechtssituation lässt es zu.“ Es wäre jedoch denkbar, für die Zukunft über eine Ortsbildsatzung zu diskutieren.