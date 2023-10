Das Bodensee-Hinterland holt auf: Längst haben Touristen und Einheimische die gutbürgerliche Gastronomie abseits des Bodenseeufers entdeckt und viele Gäste aus nah und fern verbringen Wochenenden, Ferientage oder ihren ganzen Urlaub auf dem familienfreundlichen Orsinger Campingplatz oder in einem der Nenzinger Hotels. Bürgermeister Stefan Keil hatte die Verantwortlichen der örtlichen Gastronomie- und Tourismusbetriebe erstmals zu einem Austausch eingeladen.

Helmut Auer vom Gasthof Auer, Stefan und Sascha Baumann, Hotel Restaurant Schönenberger Hof, und Ingo Kerber, Landgasthof Ritter, sowie Jürgen Blum vom Camping und Ferienpark Orsingen sprachen über die Zeit der Corona-Pandemie und die laufende Saison und wagten einen Blick in die nahe Zukunft: Insgesamt läuft es 2023 gut. Im örtlichen Gastgewerbe herrscht ein freundliches Miteinander und weitere Betriebe wären durchaus willkommen: Durch ein größeres Angebot wäre mehr Spontaneität der Gäste möglich. Aktuell geht ohne Anmeldung in den Restaurants fast nichts.

Orsingen-Nenzingen Orsingen wird zur Hochburg des Netzwerkens: Erstes Treffen für BNI Das könnte Sie auch interessieren

Stefan Keil betonte, er sei stolz auf die Gastronomie in Orsingen-Nenzingen. Hier werde Kontinuität und Qualität geboten, deshalb kämen auch viele Gäste aus den Nachbarorten. Er fragte, wie die Gastronomen durch die Corona-Zeit gekommen seien.

Rückblick auf Arbeit während der Corona-Pandemie

Helmut Auer sagte, der Gasthof habe sich in der Pandemie mit Außer-Haus-Verkauf über Wasser gehalten. Einige Mitarbeiter seien in Kurzarbeit gegangen. Aktuell habe er die Vermietung der Gästezimmer zurückgestellt, weil es im Restaurant so viel Arbeit gebe. „Das Restaurant ist unser Kerngeschäft. Die Arbeit teile ich mir mit meiner Frau.“ Die Nachfrage sei nach der Pandemie erhöht. „Ein paar Lokale in unserer Gegend sind weggefallen, das merkt man.“

Der Schönenberger Hof hatte in der Corona-Zeit einen Drive In eingerichtet. Die festangestellten Mitarbeiter hätten sie in Kurzarbeit mit diesem Angebot, dem Kochen für die Grundschule und das Altersheim in Orsingen halten können. „Nur die Minijobber haben in die Röhre geguckt“, resümierte Stefan Baumann. Lange vorher war geplant gewesen, den Hoteltrakt zu renovieren. „Die Monteure kamen am Tag des Lockdowns und anfangs war alles etwas konfus. Schlussendlich sind wir alle froh, dass wir das Projekt durchgezogen haben.“ Es sei sogar mehr gemacht worden als ursprünglich geplant war.

Am Ortsrand von Orsingen liegt direkt am Wald ein kleines Ferienparadies: der Camping und Ferienpark Orsingen. Das Besondere an diesem Platz ist neben Schafen, Ziegen und einem Esel das familienfreundliche Freibad. | Bild: Claudia Ladwig

Auch der Campingplatz hat während der Pandemie an seinem Angebot gefeilt, so Jürgen Blum: „Wir haben jetzt eine Hundedusche, einen Indoor-Spielplatz, mehr Zeltwiese und neue Sanitäranlagen. Nur Betriebe, die dranbleiben, kommen auch vorwärts.“ Er erinnerte an die häufig wechselnden Corona-Regeln, die sich teils als echte Herausforderungen dargestellt hatten. Vor allem die Kontrollen von Tests und Ausweisen haben die Männer noch im Kopf. Man habe nach bestem Gewissen gehandelt, aber irgendwie habe es jeder etwas anders gemacht, stellten sie fest.

Die Gaststätten im Doppelort In Nenzingen gibt es neben dem Gasthof Auer, dem Landgasthof Ritter und dem Hotel Restaurant Schönenberger Hof noch die Wirtschaft „Zum alten Schlawiner“ mit Bio-Küche. In Orsingen kann man im Schäferstüble auf dem Gelände vom Camping und Ferienpark essen. Außerdem hat sich die Biostube Wendeltreppe mit Getränken und kleinen Snacks, Kunst, Kultur, Musik und Tanz etabliert. Lindenwirts planen am ersten Advent die Eröffnung ihrer Besenwirtschaft. Und beim Gasthof Hecht hofft man auf einen neuen Betreiber, denn seit einigen Wochen bleiben die Türen dort verschlossen.

Sorge um die Mehrwertsteuer

In diesem Jahr strömen die Gäste wieder in die Restaurants. „Man weiß manchmal nicht, wo die alle herkommen“, beschrieb Ingo Kerber lachend. Er sieht es wie seine Kollegen: „Die Leute wollen ganz normal essen gehen. Dabei gucken alle nach ihrem Geld. Vielleicht gehen sie weniger oft aus, aber dann gut und gescheit. Und dafür zahlen sie gerne etwas mehr.“

Orsingen-Nenzingen Damit es im Winter nicht kalt wird: Biogaskuppeln bei Nenzingen werden deutlich größer Das könnte Sie auch interessieren

Sorge bereitet den Gastwirten allerdings, dass der Mehrwertsteuersatz für Restaurant- und Verpflegungsleistungen wieder auf 19 Prozent steigen wird. Während der Corona-Krise war der Steuersatz auf sieben Prozent gesenkt worden, um Gastronomen in der Krise zu unterstützen. Die Regelung sollte ursprünglich Ende 2022 auslaufen, wurde aber bis Ende 2023 verlängert, um die Belastungen der Branche durch die hohen Energiepreise abzufedern.

Sascha Baumann betonte, ein Hauptgang werde dadurch im Schnitt 2,50 Euro teurer. „Aber wir stecken das Geld nicht ein, es ist bei uns ein durchlaufender Posten. Das sehen nicht alle Gäste auf den ersten Blick.“

Überall fehlen Mitarbeiter

Ein weiteres Thema vereint alle: Überall fehlen Mitarbeiter. „Man kriegt fast niemand“, sagte Helmut Auer und die anderen stimmten zu. Dabei würden die Leute bei ihnen anständig bezahlt, so Stefan Baumann. Sein Bruder fügte hinzu: „Wir haben Angestellte von 17 bis 72 Jahren. Das ist einerseits toll, aber auch herausfordernd, allen gerecht zu werden – und wenn es nur um den Betriebsausflug geht.“

Nenzingen Anfang Dezember 2022. | Bild: Gerhard Plessing

Gerade jüngere Menschen hätten oft nicht den Anreiz, Geld verdienen zu müssen. „Früher ging man schaffen für den Führerschein, heute kommt das Geld offenbar von den Eltern“, überlegte Jürgen Blum. An eine Vier-Tage-Woche sei in der Gastronomie gar nicht zu denken. „Dann braucht man noch mehr Leute. Wo soll man die hernehmen?“, fragte Stefan Baumann.

Steigende Übernachtungszahlen

Im Übernachtungsbereich übersteige die Auslastungszahl die Werte von 2019, berichtete Sascha Baumann. Viele Gäste kommen aus Deutschland, der Bodensee liegt im Trend. „Die Nachfrage über Buchungsportale geht durch die Decke. Wir sind seit 2019 dabei. Die Buchungen über eins der bekanntesten Portale sind von 30 auf 50 Prozent gestiegen. Lücken durch Absagen sind schnell wieder gefüllt. Auch außerhalb der Hochsaison haben wir eine höhere Auslastung.“

Für kleinere Hotels sei ein Buchungsportal im Internet die einzige Möglichkeit, sich breiter zu vermarkten. Für jede Buchung erhält das Portal jedoch bis zu 15 Prozent Kommission, die das Hotel einkalkuliert. Direkt zu buchen sei also billiger. „Am einfachsten ist es, anzurufen“, riet Stefan Baumann.

Jürgen Blum erwartet in diesem Jahr rund 68.000 Übernachtungen auf dem Campingplatz. „Vor 13 Jahren waren es 25.000.“ Laut Campingverband lasse ein Gast mit Übernachtung, Tanken, Restaurantbesuch, Einkaufen und allen Aktivitäten statistisch 116 Euro in der Region. Das summiere sich auf rund 7,5 Millionen Euro im Jahr, so Blum.

Im Landgasthof Ritter rechnet Ingo Kerber bei 21 Zimmern mit rund 5000 Übernachtungen. Weil Orsingen-Nenzingen kein elektronisches Meldesystem hat, gibt es keine Gesamtzahlen zu Übernachtungen in der Gemeinde.