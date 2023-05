Der Nachbarschaftshilfeverein „Hand in Hand“ ist aus Orsingen-Nenzingen nicht mehr wegzudenken. Neben der Unterstützung vieler Personen in der Doppelgemeinde kümmern sich einige der Mitglieder einmal im Monat auch um ein gemeinsames Mittagessen. Zum zweiten Mal fand außerdem ein Altenhilfekurs statt. An 17 Abenden erhielten die 21 Teilnehmer wertvolle Tipps und Hinweise zum Umgang mit hilfsbedürftigen Kunden und eigenen Angehörigen.

Einen Kurs dieser Art hat es auch vor sieben Jahren gegeben, erinnern sich die Vereinsvorsitzende Vera Zeiher und ihre Stellvertreterin Gabriele Martin. „Beim ersten Mal half der Kurs uns dabei, den Verein bekannter zu machen“, so Vera Zeiher. Nachdem einige Nachfragen nach einem neuen Kurs gekommen waren, organisierten die Frauen diesen Altenhilfekurs und begleiteten die Abende abwechselnd. Das Angebot richtete sich an Teilnehmer aus Orsingen-Nenzingen. Als Unterstützung für den neu gegründeten Nachbarschaftshilfeverein Wahlwies hatten auch die dortigen Einwohner die Möglichkeit, mitzumachen.

Dem Verein diente der Kurs erneut als eine Art Aushängeschild, das ein interessantes Angebot offenbarte. Vier der teilnehmenden Frauen sind bereits als Helferinnen bei der Nachbarschaftshilfe. Eine weitere hat schon während des Kurses beim Mittagstisch mitgeholfen. Vera Zeiher betont: „Der Verein muss für seine Zertifizierung immer wieder Stunden bringen, damit die betreuten Leute mit dem Entlastungsbeitrag abrechnen können. Letztes Jahr gab es beispielsweise einen Erste-Hilfe-Kurs für die Helfer.“

Vera Zeiher beschreibt den Kurs als eine Möglichkeit, Menschen zu schulen, damit sie ihre Angehörigen so lange wie möglich zuhause behalten können. Die Beweggründe für eine Teilnahme waren individuell verschieden. Sylvia Baumann aus Nenzingen erklärt, der Kurs habe ihr sehr viel gebracht. Sie habe eine pflegebedürftige Mutter und die ganze Thematik sei für sie sehr interessant gewesen.