von Claudia Ladwig stockach.redaktion@suedkurier.de

Blutspender, Dienstjubilare und ehemalige Mitarbeiter der Gemeinde, darunter der frühere Bürgermeister Bernhard Volk, standen im Mittelpunkt des Ehrungsabends in der Kirnberghalle Orsingen. Bei diesem Anlass wurden alle Ehrungen und Verabschiedungen nachgeholt, die im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen waren.

Rebecca Menzer und Walter Kraft vom DRK-Ortsverein Steißlingen-Orsingen ehrten fünf Personen für zehnmaliges Blutspenden, von links: Ralph J. Schiel, Anja Menzer, Marco Riegger, Marion Retzbach und Dominik Ruß. Bürgermeister Stefan Keil (ganz rechts dankte ihnen für ihren Einsatz. | Bild: Claudia Ladwig

Zunächst zitierte Stefan Keil Wolfgang Rüstig, den Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes: „Blut ist und bleibt bis auf weiteres nicht ersetzbar, aus diesem Grund danken wir Ihnen für ihre herausragende Leistung.“ Jede Blutspende sei wichtig und könne Menschenleben retten, so Keil.

Geehrte Blutspender Für zehnmaliges Blutspenden erhielten Anja Menzer, Marion Retzbach, Marco Riegger, Ralph J. Schiel und Dominik Ruß die Ehrennadel in Gold. Für 25-maliges Blutspenden erhielten die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 25: Marlies Fritschi, Christian Muffler und Melanie Wendt. Mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 50 wurden Gabriele Martin, Christian Senger und Ulrich Boschenrieder geehrt. 100 Blutspenden gaben Alfons Manner und Andreas Ruß – sie erhielten die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 100. Besonders herausragend war Ingolf Häußler, der für 200-maliges Blutspenden die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 200 erhielt. Neben Ehrennadel und Urkunde erhielten die Spender kleine Präsente der Gemeinde als Zeichen der Anerkennung, des Danks und der Wertschätzung. (wig)

„Wir alle sind nicht gefeit davor, dass uns ein gesundheitlicher Schicksalsschlag ereilt. Ob ein Unfall oder eine Krankheit – es kann uns völlig überraschend treffen. Bei fast allen Operationen werden Blutkonserven gebraucht, manche schenken sogar ein zweites Leben.“

Rebecca Menzer und Walter Kraft vom DRK-Ortsverein Steißlingen-Orsingen ehrten Gabriele Martin, Ulrich Boschenrieder und Christian Senger (von links) für ihre jeweils 50fache Blutspende. Bürgermeister Stefan Keil überreichte dankend Präsente. | Bild: Claudia Ladwig

Der Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen wies darauf hin, dass neben erfahrenen, verlässlichen Spendern auch neue Spender gebraucht würden. Die Hauptverantwortung und ein Großteil der Arbeit liege beim DRK Ortsverein Steißlingen-Orsingen. „Ein ganz herzliches Dankeschön auch im Namen des Gemeinderates an alle, die sich in und aus unserer Gemeinde dort einbringen“, sagte Keil.

Walter Kraft und Rebecca Menzer vom DRK-Ortsverein Steißlingen-Orsingen ehrten Melane Wendt, Marlies Fritschi sowie Christian Muffler (von links), weil sie 25 Mal Blut gespendet haben. Bürgermeister Stefan Keil dankte ihnen sehr. | Bild: Claudia Ladwig

Im zweiten Teil des Abends wurden drei Mitarbeiter geehrt, die seit 1995 im öffentlichen Dienst arbeiteten. Das Wort Dienstjubiläum klinge ein wenig aus der Zeit gefallen, sagte Stefan Keil und stellte fest: „In der Tat kommen solch lange Zeitspannen für einen Großteil der Beschäftigten kaum mehr vor. Es ist heute deshalb wichtiger denn je, in Zeiten des Fachkräftemangels, die Treue von Mitarbeitern zu schätzen.“

Bürgermeister Stefan Keil nutzte den Ehrungsabend in der Kirnberghalle auch, um Mitarbeitern zu ihren Dienstjubiläen zu gratulieren. Wegen der Pandemie kamen die Glückwünsche einie Monate zeitversetzt. Hier dankt er Margitta Klement für 25 Jahre im öffentlichen Dienst. | Bild: Claudia Ladwig

Margitta Klement dankte er für 25 Jahre Engagement bei der Gemeinde. Er machte klar: „Unsere Büros trennt nur eine Türe und wann immer ich als noch Neuer in den letzten drei Monaten diese öffnete, fühlte ich mich willkommen.“ Margitta Klement koordiniere nicht nur unzählige Termine in seinem Kalender, sondern achte auch darauf, dass er mal zum Mittagessen nach Hause düse oder durch einen Kaffee gestärkt werde. Außerdem sei sie eine große Stütze für viele Bereiche im Hauptamt.

Bürgermeister Stefan Keil dankte auch Erzieherin Dajana Geiger für 25 Jahre Mitarbeit im öffentlichen Dienst. | Bild: Claudia Ladwig

Dajana Geiger ist seit 1998 als Erzieherin im Kindergarten der Gemeinde tätig. Stefan Keil zitierte aus einem früheren Arbeitszeugnis, in dem ihr viel Verantwortungsgefühl und Tatkraft bescheinigt wurden. Sie vereine alle Eigenschaften, die eine hervorragende Erzieherin auszeichneten, hieß es weiter. Der Bürgermeister dankte für ihre Leistungen und für die gute Zusammenarbeit im Kindergarten-Team und wünschte sich, dass sie sich noch lange im Kindergarten engagieren werde.

Bürgermeister Stefan Keil (links) dankte Franz-Josef Hartmann für ein Vierteljahrhundert Mitarbeit im öffentlichen Dienst. Der Leiter von Forstrevier und Technischen Diensten sei jederzeit ansprechbar und hilfsbereit, lobte Keil. | Bild: Claudia Ladwig

Franz-Josef Hartmann ist von den drei Jubilaren am längsten in der Gemeinde tätig. „Unser Mann fürs Grüne – nicht fürs Grobe – achtet seit vielen Jahren darauf, dass wir in unseren Wäldern die Bäume bewundern können“, erklärte Stefan Keil. Er bringe sich stets mit innovativen Ideen und kreativen Lösungsansätzen ein.

Der Leiter der Technischen Dienste und Leiter des Forstreviers habe ihm die ersten 100 Tage sehr leicht gemacht, weil sie sich in vielen Gesprächen zu den unzähligen Projekten intensiv ausgetauscht hätten. Man kenne Hartmann als rastlosen, emotionalen und lösungsorientierten Teamplayer, der zu allen Tages- und Nachtzeiten im Einsatz der Gemeinde sei. „Dafür möchte ich Ihnen zum heutigen Anlass meinen Respekt aussprechen und Ihnen herzlich danken“, so Keil.

Angelika Eisele (Mitte) hat mit 33 Dienstjahren sogar Alt-Bürgermeister Bernhard Volk überrundet. Bürgermeister Stefan Keil überreichte ihr zum Dank für ihren unermüdlichen Einsatz als Reinigungskraft ein Luftbild der Gemeinde. Teamleiterin Monika Bursy hatte viel Lob für ihre ehemalige Kollegin parat. | Bild: Claudia Ladwig

Dann ging er zum dritten Teil des Abends über. Er habe Weggefährten der zu Verabschiedenden gebeten, die Lobreden zu halten. So sprach zunächst Monika Bursy zu der Reinigungskraft Angelika Eisele. Sie lobte die Gewissenhaftigkeit, Geduld und Ausdauer ihrer früheren Kollegin und dankte ihr für ihren Einsatz über 33 Jahre. „Damit hast du sogar Herrn Volk überrundet.“

Bürgermeister Stefan Keil ehrte auch den früheren Hauptamtsleiter Günther Reichle (Mitte) für seine 25 Jahre lange Dienstzeit im öffentlichen Dienst. Die Laudatio für Reichle hielt Ralf Merschformann, Notar in Stockach. | Bild: Claudia Ladwig

Auch der frühere Hauptamtsleiter Günther Reichle war 2020 in den Ruhestand getreten. Für ihn hielt Ralf Merschformann, Notar in Stockach, die Laudatio. Er glaube, dass Reichle bei allen seinen Aufgaben am liebsten Grundbuchschreiber gewesen sei, sagte er. Er habe keine Fehler gemacht und stets ausgesprochen akkurat gearbeitet. Man habe seine Begeisterung für seinen Beruf gespürt. „Er war stets das freundliche Gesicht der Gemeinde“, lobte der Notar.

Zwei, die sich offensichtlich gut verstehen: Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz (links) hielt die Laudatio für den früheren Bürgermeister Bernhard Volk. Dieser wurde nun auch offiziell von den Kollegen der Verwaltungsgemeinschaft verabschiedet. | Bild: Claudia Ladwig

Der Abschluss war Altbürgermeister Bernhard Volk gewidmet. Ihn würdigte Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz, indem er über die vielen erfolgreichen Projekte in der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft sprach. Beide Teilorte hätten in den 32 Jahren seiner Amtszeit in erheblichem Maße gewonnen. Volk habe die Gemeinde innerlich und äußerlich zukunftsfest gemacht, so Stolz. „Danke für dein grandioses Lebenswerk für deine Heimatgemeinde.“

Bürgermeister Rainer Stolz aus Stockach dankte Bernhard Volk und seiner Frau Alexandra für ihren Einsatz in und für die Doppelgemeinde Orsingen-Nenzingen über 32 Jahre. Bürgermeister Stefan Keil (rechts) gratulierte und wünschte dem Paar ebenfalls alles Gute für die Zukunft. | Bild: Claudia Ladwig

Volk selbst dankte bei seiner „Verabschiedung 2.0“ für die Ernennung zum Ehrenbürger der Gemeinde und blickte nochmals zurück auf viele spannende Herausforderungen. Die ihm persönlich wichtigste Unterstützung habe er durch seine Familie bekommen, erklärte er bewegt und fügte an: „Mir geht es richtig gut im Ruhestand.

Mir ist in keiner Weise langweilig, ich genieße es, mir meine freie Zeit einteilen zu können. Wenn es so weitergeht, habe ich für mich selbst alles richtig gemacht.“ Wie schon im Mai schloss er seine Rede mit dem Satz: „Meine Arbeit hat mir viel Freude bereitet, aber es war mir immer eine Ehre, für Orsingen-Nenzingen tätig sein zu dürfen.“