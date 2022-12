Orsingen-Nenzingen vor 44 Minuten Großbrand mitten in Orsingen: Kälber rennen auf der Straße herum und Feuerwehr ist noch vor Ort Die Feuerwehren von Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen und Stockach waren am Dienstagmorgen bei einem Stallbrand in Orsingen im Einsatz. Laut der Feuerwehr Orsingen läuft der Einsatz aktuell noch.

In Orsingen ist am Morgen des 13. Dezember ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Links an den verkohlten Gebäuderesten sind Kälberboxen zu erkennen. | Bild: Löffler, Ramona