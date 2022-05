Ein intensives Wochenende liegt hinter den Gewerbetreibenden aus Orsingen-Nenzingen und der Umgebung. Bei der Begrüßung im Rahmen eines kleinen Empfangs hatte Nikolaus Langner, Vorsitzender des Gewerbevereins und Organisator der siebten Gewerbeschau, mit seinem Ausruf „Endlich wieder Gesichter!“ einen wichtigen Punkt erwähnt: Sowohl die Aussteller als auch die Besucher im Festzelt, der Halle und dem Außenbereich genossen es spürbar, einander wieder ohne Masken und sonstige Einschränkungen zu begegnen.

Über 40 Aussteller – lokale und regionale Anbieter, Vereine und Einrichtungen – präsentierten sich und ihre Produkte. Während manche Besucher eifrig Kugelschreiber, Gummibärchen und andere kleine Geschenke sammelten, nutzten andere die Gelegenheit, sich zu informieren oder von den ausgewiesenen Fachleuten beraten zu lassen. Manch einer mag gestaunt haben, wie groß die Vielfalt der Betriebe in und um Orsingen-Nenzingen ist.

Für die kleine Ruhepause zwischendurch empfehlen Olga Zoria-Kopischke, Melanie Hörrmann-Bätzner und Carolin Edele (von links) Bioweine, die es auch ohne Alkohol gibt. Der Bioladen steuert leckere Gerichte bei. | Bild: Claudia Ladwig

„Ein Schaufenster für das Leistungsspektrum der Region“

In seinem Grußwort wies der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Werner Rottler, auf die großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg hin. Steigende Kosten und Lieferengpässe spitzten sich zu, Frieden und Segnungen der Globalisierung seien brüchig geworden. „Wie wertvoll lokale Netzwerke sind, zeigt der Gewerbeverein. Die Gewerbeschau ist ein wichtiges Schaufenster für das Leistungsspektrum der Region“, sagte er.

Von A wie Autowerkstatt bis Z wie Zahntechnik oder Zimmerei sei alles vertreten und die Betriebe seien tief in der Region verwurzelt. Rottler betonte, gerade das Handwerk habe viel zu bieten und mit der Umsetzung der Energiewende große Zukunftsaufgaben. „Ich fordere, dass die vielen Jungen, die sich für Fridays for Future engagieren, auch den nächsten Schritt wagen und mit eigenen Händen mithelfen.“ Er machte sich für die Ausbildung im regionalen Handwerk stark, das auf Langlebigkeit statt Wegwerfen setze. „Es gibt über 130 Ausbildungsberufe im Handwerk. Wer gerne mitdenkt und mitgestaltet, ist dort sehr gut aufgehoben.“

Sie freuen sich, dass wieder eine Gewerbeschau mit rund 40 Ausstellern in Orsingen-Nezingen stattfinden konnte (von links): Bürgermeister Stefan Keil, Werner Rottler (Präsident der Handwerkskammer Konstanz), Nikolaus Langner (Vorsitzender des Gewerbevereins Orsingen-Nenzingen), Veruschka Jurisch (Bundestagsabgeordnete der FDP) und Hans-Peter Storz (Landtagsabgeordneter der SPD. | Bild: Claudia Ladwig

Auch Bürgermeister Stefan Keil hob in seiner Ansprache die Chance hervor, den Facettenreichtum und die Qualität der heimischen Wirtschaft zu präsentieren. Die aktuelle Lage sei herausfordernd. Fachkräfte fehlten überall, nicht alle Unternehmen hätten die ausreichenden Mittel, Krisen wie die vergangenen zwei Jahre zu meistern. In Orsingen-Nenzingen habe man glücklicherweise keinen größeren Schaden davongetragen und die Gemeinde rechne für 2022 mit rund drei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Diese seien für die Gemeinde enorm wichtig, weil die dringend geplanten Investitionen und Sanierungsmaßnahmen von 3,5 Millionen in diesem Jahr finanziert werden müssten.

Auch in den nächsten Jahren kämen große Aufwendungen durch notwendige Sanierungsmaßnahmen auf die Gemeinde zu. Der Grundsatz der Sparsamkeit müsse beachtet werden, doch Ziel sei, „die Infrastruktur der Gemeinde zu sanieren und auszubauen, um Orsingen-Nenzingen auch zukünftig attraktiv für die Bevölkerung und das Gewerbe zu gestalten“, so Keil. Perspektiven für das Gewerbe und die Digitalisierung, insbesondere den Glasfasernetzausbau, nannte er als dringende Themen. Diese seien wichtig für die heimischen Unternehmer, die das Fundament der Gemeinde darstellten, mit ihren Investitionen neue Arbeitsplätze schafften und Ausbildungsplätze vor Ort bereitstellten.

Spannend wird es am Stand der Netze BW. Die Männer präsentieren ihre Ausbildungswerkstatt. Mit einem 3D-Drucker können dort Ersatzteile hergestellt werden, die es so einfach nicht mehr zu kaufen gibt. Die Auszubildenden lernen auch, wie die einzelnen Produkte zusammengesetzt sind. Dabei spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Sie mache die Arbeit sicherer, einfacher und effizienter, erklärt Hubert Schmid. Besucher können mit Hilfe einer Virtual Reality-Brille besondere Einblicke gewinnen. Shivan Mohammed, Stephan Einsiedler, Hubert Schmid und Manuel Landes (von links) stehen für Auskünfte zur Verfügung. | Bild: Claudia Ladwig

Fachkräftebedarf und Bewusstsein für die Regionalität

Der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz sagte, man müsse sich wieder der Regionalität bewusst sein. Auch vor Ort gebe es gute Angebote, nicht nur im Internet. Er machte klar, Eltern müssten ihren Kindern vermitteln, dass Handwerk Spaß mache und man dort gutes Geld verdienen könne. Der Fachkräftebedarf sei enorm. Eine weitere Aufgabe seien Lösungen im Kampf um Flächen.

Ernährungssicherheit, erneuerbare Energien, Biodiversität, Solarmodule – alle Themen müssten gut miteinander diskutiert werden. „Unter den Fehlern werden unsere Kinder leiden“, so Storz mahnend. Als Beispiel nannte er vorhandene Gewerbegebiete, in denen die halbe Fläche aus Parkplätzen bestehe – das sei heute nicht mehr möglich.

Am Sonntag mehr Gäste als am Samstag

An den Ständen und auf dem Außengelände herrschte reger Betrieb. An den Essensständen bildeten sich zeitweise größere Schlangen. Viele Aussteller äußerten sich angenehm überrascht von dem großen Besucherinteresse. Am Sonntag kamen sogar noch deutlich mehr Gäste als am Eröffnungstag, wie Nikolaus Langner voller Freude berichtete.

Bianca Duventäster, die mit ihren beiden Söhnen da war, sagte: „Es ist schön, dass wieder was stattfindet und man mit Leuten ins Gespräch kommt.“ Sie wollten wegen Praktikumsplätzen Kontakt aufnehmen. Petra Meier-Hänert, die die Sozialstation Stockach vorstellte, lobte die Organisation. Sie habe auch viele Stockacher gesehen. Auch Stefan Keil, für den dies die erste große Veranstaltung seiner Amtszeit war, nutzte die Gelegenheit, intensiv mit den Firmenvertretern ins Gespräch zu kommen.