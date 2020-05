Die Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg, beabsichtigt den Bau der Ortsumfahrung Stockach mit einer Anbindung an die Bundesstraßen 313 und 14.

Weil die angedachten Trassierungen teilweise die Gemarkung Orsingen-Nenzingens betreffen, erhielt die Gemeinde die Gelegenheit, Anregungen und Hinweise zur Abfassung des Berichts zur Umweltverträglichkeitsprüfung mitzuteilen. Welche der drei möglichen Varianten am Ende umgesetzt wird und wann das geschieht, sagte Bürgermeister Bernhard Volk in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Je nach Trasse ist ganzer Ort betroffen

In der Scoping-Unterlage, die der Verwaltung vorliegt, wird einerseits das Projekt beschrieben, andererseits ein Untersuchungsrahmen vorgeschlagen. Scoping bedeutet in etwa Definition von Aufgaben- oder Untersuchungsumfängen in komplexen Planungsprozessen. Volk wies darauf hin, dass es noch nicht um die Einleitung einzelner Verfahrensschritte gehe, sondern um ein Zusammentragen von Informationen, die für die Prüfung der Umweltverträglichkeit des geplanten Vorhabens notwendig sind.

Ihm sei bei der Durchsicht der genannten Schutzgüter nicht aufgefallen, dass etwas fehlen würde, allerdings sei der Untersuchungsraum entlang der Straßenvarianten auf 300 Meter rechts und links der Achse begrenzt. „Die Wirkung der Lärmemissionen könnte weiterreichen“, so Volk.

Je nachdem, welche Trasse umgesetzt würde, könne es Auswirkungen auf die gesamte Ortslage von Nenzingen einschließlich der beabsichtigten Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Grund“ geben. „Wir kennen Lärmemissionen von der Autobahn und dem Industriegebiet Hardt, die je nach Windlage variieren“, sagte er. Außerdem hätten die Planungen Konsequenzen auf den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Stockach in Bezug auf das Industriegebiet Hardt.

Drei von vier möglichen Varianten

Bei den geplanten Straßenführungen für eine westliche Ortsumfahrung handelt es sich um eine ortsnahe Variante (1) und eine weiter entfernte Variante (3) in offener Führung sowie um eine Tunnellösung (Variante 4). In einem Scoping-Verfahren, so Bernhard Volk, würden immer mehrere denkbare Varianten nebeneinander gestellt und dann sei unter Berücksichtigung verschiedenster Interessen abzuwägen, welche Variante am geeignetsten sei.

Stockach Ortsumfahrung Stockach: Die Straße könnte länger werden als bislang geplant Das könnte Sie auch interessieren

Roland Riegger (CDU) wies auf den Rieseneingriff in die Natur hin und regte an, eventuelle Folgekosten einer Anbindung zu berücksichtigen. Stefan Stemmer (CDU) fragte nach Variante 2, die in den Unterlagen fehlt. Ihm gefalle Variante 4 am besten – die betreffe am wenigsten Grundstücke. Auch Joachim Kiewel (SPD) plädierte für die Tunnelversion.

Die Lärmemission sei viel geringer und die Natur würde weniger belastet. Für Ralph J. Schiel (FGL) sei Variante 3 ökologisch und sozial gesehen die schlechteste. Und Roman Roth (FWV) stellte fest: „Bei Variante 3 ist die Betroffenheit von Nenzingen am größten.“ Die Strecke sei von Stockach am weitesten entfernt. „Das wäre für die Stockacher am angenehmsten, für uns aber nicht.“

Untersuchungsrahmen soll weiter gefasst werden

Der Bürgermeister betonte erneut: „Für uns ist es wichtig, mit allen Varianten umzugehen, weil alle ins Verfahren kommen.“ Er werde Informationen des Regierungspräsidiums einholen, auch dazu, was aus Variante 2 geworden sei.

Das Gremium beschloss einstimmig, dass der Untersuchungsrahmen bezüglich der Lärmemissionen wie besprochen weiter gefasst werden müsse. Die Konsequenzen der Planung, insbesondere im Hinblick auf die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Stockach im Zusammenhang mit dem Industriegebiet Hardt, seien darzustellen.