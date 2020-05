Der Nenzinger Gemeinderat tagte nach zwei Monaten Pause nun in der Rebberghalle. Dieser Raum war gewählt worden, um die notwendigen Abstände zwischen den Mitgliedern des Gemeinderats sicherzustellen und auch den Zuhörern genügend Platz einzuräumen.

Bürgermeister Bernhard Volk berichtete, dass man in den vergangenen Wochen nicht untätig gewesen sei. Im Umlaufverfahren seien einige Auftragsvergaben beschlossen worden. Eine betraf den Spielplatz in der Ortsmitte von Nenzingen mit der Neuanlage der Wasserspielfläche, einer Sitzecke und Baumpflanzungen. Fünf Angebote seien eingegangen, der Auftrag in Höhe von knapp 60 200 Euro ging an die Firma Flora & Stein aus Orsingen-Nenzingen.

Der Gemeinderat von Orsingen-Nenzingen hat Arbeiten für den Umbau des Rathauses vergeben. Die jüngste Sitzung fand nicht hier, sondern wegen der zum Infektionsschutz erforderlichen Sicherheitsabstände in der Rebberghalle statt. | Bild: Löffler, Ramona

In der jüngsten Sitzung wurde zusätzlich einstimmig beschlossen, das Gewerk „Holzbrücke und Holzsteg“ für rund 19 200 Euro an die Zimmerei Martin aus Eigeltingen zu vergeben. Während der Baumaßnahmen werde laut Volk so gearbeitet, dass der Zugang zum Spielplatz und die fußläufige Verbindung in Bereich Traubenweg immer genutzt werden könnten. Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 sieht für die gesamte Maßnahme Ausgaben von 120 000 Euro vor. Zu den genannten Summen kämen Nebenkosten von etwa 25 000 Euro, sodass die Neugestaltung mit insgesamt rund 105 000 Euro weniger kosten werde als geplant, erläuterte Bernhard Volk.

Arbeiten könnten billiger werden als geplant

Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote wurden in den vergangenen Wochen ebenfalls Aufträge für die zahlreichen Gewerke des Umbaus im Rathaus Nenzingen vergeben. Mit der Auftragssumme von rund 360 000 Euro wurde die Kostenberechnung, die für diese Gewerke angestellt worden war, um 40 000 Euro unterschritten, teilte Volk mit. Außerdem wurde nach einer Eilentscheidung des Bürgermeisters eine Seilwinde beschafft. Die am Jahresanfang zum Testen ausgeliehene Vorführseilwinde der Firma Ritter wurde zum Preis von knapp 28 500 Euro übernommen.