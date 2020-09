In Orsingen und in Nenzingen entstanden in den 80er-Jahren die Kirnberghalle und die Rebberghalle als Mehrzweckhallen für Sport, Vereine und Veranstaltungen.

Das Budget spielte eine große Rolle, als die Gemeinde Orsingen-Nenzingen in den 80er-Jahren eine Halle in jedem Ortsteil bauen ließ: 1982/83 die Kirnberghalle in Orsingen und 1987/88 die Rebberghalle in Nenzingen. Es habe eine schlüsselfertige