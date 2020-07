Orsingen vor 2 Stunden

Garagen als Schallschutz und Bauplatz-Vergabe: Wie es im Neubaugebiet „Eizen“ in Orsingen weitergeht

Der Gemeinderat hat eine Garagenreihe in Orsingen vorangebracht, die auch als Schallschutz am Neubaugebiet „Eizen“ dienen sollen. Außerdem kam in der Sitzung die Frage nach dem Beginn der Bauplatzvergabe auf.