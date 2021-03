Mit dem Hochwasser durch anhaltende Regenfälle und die einsetzende Schneeschmelze wurde im Februar eine Menge Müll ans Ufer der Stockacher Aach gespült. Zwei Familien aus Orsingen-Nenzingen zogen jetzt mit ihren Bollerwagen los, um zwischen Nenzingen und Wahlwies Treibgut hinter Zweigen, unter Steinen, an der Böschung, in Flussbiegungen und in Bäumen zu entfernen und in Müllsäcken zu sammeln. Hauptsächlich fanden sie Plastikplanen und Verpackungen, aber auch diverse Autoteile und sogar einen Motorradhelm.

Die Teilnehmer sahen diese Flussputzaktion eher als symbolischen Akt für ein Umdenken und bewussteres Handeln des Menschen im Einklang mit der Natur. Vor allem den fleißigen Kindern habe die Aktion aber auch Spaß gemacht, berichtet Ralph J. Schiel. Die Gemeindeverwaltung habe sich bereiterklärt, den gesammelten Unrat zu entsorgen.