Einsatzkräfte der Stockacher Feuerwehrabteilung Stadt haben am Sonntagvormittag einem Baum vom Verbindungsweg zwischen Stockach-Windegg und Nenzingen entfernt. Gegen 10 Uhr wurde die Kleineinsatzgruppe der Feuerwehrabteilung Stadt alarmiert, heißt es in einer Mitteilung der Stockacher Feuerwehr. Fünf Einsatzkräfte waren demnach mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Nach 20 Minuten sei der Verbindungsweg wieder frei gewesen, die Feuerwehrleute seien wieder abgerückt. Auch die Polizei sei vor Ort gewesen, heißt es in der Feuerwehr-Mitteilung weiter.