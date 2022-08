Orsingen-Nenzingen vor 1 Stunde Feuerwehr und Rettungswagen in Orsingen: Rollstuhlfahrer landet im Krebsbach und stirbt Am Freitagvormittag ist es zu einem tragischen Unglück in Orsingen gekommen. Eine Person stürzte in den Krebsbach und überlebte trotz Wiederbelebungsmaßnahmen nicht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Bereich des Krebsbachs in Orsingen zwischen Kirche und Feuerwehrhaus. Parallel verläuft die Mühlenstraße. Am Freitagvormittag verunglückte ein Rollstuhlfahrer am Bach. | Bild: Dominique Hahn