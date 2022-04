Passanten hätten der Leitstelle am gegen 19 Uhr ein brennendes Waldstück in der Nähe des Schloss Langenstein gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das sich in das Unterholz ausbreitende Feuer zeitnah, so die Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei davon auszugehen, dass eine achtlos weggeworfene Zigarette das trockene Laub entzündet habe.