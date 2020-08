In der Mühlenstraße sei eine hilflose Person in einer Wohnung vermutet werden, weil sie schon längere Zeit nicht mehr gesehen wurde, so die Feuerwehr in einem Bericht auf ihrer Internetseite: „Durch einen Schlüsselträger konnten wir uns Zugang zum Haus verschaffen. Im Haus konnten wir jedoch keine Person vorfinden.“