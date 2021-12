Ein 22-jähriger Mazda-Fahrer sei von Steißlingen in Richtung Orsingen unterwegs gewesen, als er vermutlich infolge von den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Der Fahrer sei zwar unverletzt geblieben, aber am Auto sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, so die Polizei.