Melita Knoop gehört im besten Sinne fast zum Inventar des Kindergartens Orsingen. Seit 43 Jahren ist sie Erzieherin, ab 1993 war sie in Orsingen. Als Gertrud Enz 2012 die Krippengruppe übernahm und die Leitung abgeben wollte, sei sie von ihren Kolleginnen motiviert worden, sich auf die Stelle zu bewerben – mit Erfolg. Jetzt geht die beliebte Erzieherin in Altersteilzeit.

Gute Wünsche von allen Seiten

Die Kinder sangen zum Abschied ein eigens für sie gedichtetes Lied, die Erzieherinnen überreichten ihr einen Wunschbaum mit unzähligen guten Wünschen der Kinder für sie. Vom Elternbeirat gab es neben herzlichen Worten eine Pflanzsäule für den Garten. Auch Bürgermeister Stefan Keil dankte der scheidenden Leiterin für ihr großes Engagement über so viele Jahre.

Ausbildung zum Erzieher In Baden-Württemberg gibt es drei verschiedene Ausbildungsmodelle: Die meisten angehenden Erzieher besuchen zwei Jahre lang die Fachschule für Sozialpädagogik. Der Unterricht findet täglich statt und wird durch Praxistage oder längere Praxisphasen unterbrochen, die in sozialpädagogischen Einrichtungen absolviert werden.



Alternativ bietet das Land eine praxisintegrierte und eine Teilzeitausbildung an. Letztere dauert vier Jahre. Dabei arbeiten die Studierenden zwei Tage pro Woche in einer sozialpädagogischen Einrichtung.



Anstelle der zweijährigen Vollschulausbildung mit zwei Blockpraktika und einem Anerkennungsjahr, werden bei der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) Theorie und Praxis miteinander verschmolzen. In der Regel besuchen die Schüler an drei Tagen in der Woche die Schule und an zwei Tagen die Einrichtung.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erinnert sich Melita Knoop an ihr Berufsleben. Die Ausbildung habe sie in Hegne gemacht und anschließend 15 Jahre lang im Don-Bosco-Kindergarten des Caritas-Verbandes in Singen gearbeitet. Bis zur Geburt ihres Sohnes war sie dort Gruppenleiterin. Sie wohnte in Orsingen, und als hier Zweitkräfte gesucht wurden, wechselte sie zum Arbeiten in ihren Wohnort.

Arbeitsweise hat sich verändert

Sie habe unheimlich gerne als Erzieherin gearbeitet, erzählt sie. „Als ich begonnen habe, war ich einiges jünger als die Eltern, dann gleich alt. Jetzt bin ich die Oma.“ Die Arbeitsweise habe sich in den vielen Jahren verändert. „Im Anerkennungsjahr war ich gleich allein in einer Gruppe mit 21 Kindern. Ich wurde praktisch ins kalte Wasser geschmissen und habe schwimmen gelernt. Wir betreuten 72 Kinder zu viert, planten im Team für den ganzen Kindergarten, machten Monatspläne. Heute wird viel individueller in der Gruppe gearbeitet.“

Der Betreuungsschlüssel hat sich auch geändert: Anfangs hatte der Kindergarten Orsingen zwei Gruppen und vier Erzieherinnen, heute sind es fünf Gruppen und zwölf Erzieherinnen, die zwischen 30 und 100 Prozent arbeiten.

Ansprüche sind heute höher

Die Arbeitsansprüche hätten sich ebenfalls gewandelt, sie seien heute viel höher. „Die Kinder konnten sich früher mehr selbst beschäftigen. Heute wird erwartet, dass man sie animiert“, beobachtet die Erzieherin. „Ich liebe immer noch die alten Sachen wie Würfelspiele. Wir haben natürlich moderne Spiele, aber das traditionelle Spielzeug wird nach wie vor gerne genutzt.“

Die Kinder hätten sich im Laufe der Zeit verändert, sagt sie. „Sie wachsen ganz anders auf, haben einen anderen medialen Hintergrund und sind eigentlich auch in vielem weiter entwickelt, wenn sie mit drei kommen.“ Das sehe man am Spielmaterial, erklärt sie. „Was wir früher für Dreijährige hatten, nutzen wir heute in der Krippe.“

Väter bringen sich mehr ein

Diese tue Kindern unheimlich gut. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Kindergartenkinder aus der Krippe zu uns kommen. Nur wenige kommen erst mit drei Jahren in unseren Kindergarten.“ Die Erzieherin bestätigt auch einen Wandel bei den Eltern.

„Vor 40 Jahren war nur die Frau für die Kindererziehung zuständig. Das hat sich durch die Berufstätigkeit der Mütter geändert. Früher hat kaum ein Vater seine Kinder geholt – außer beim Sommerfest haben wir die Männer fast nie gesehen. Heute bringen sich die Väter ganz anders ein. Sie besuchen auch die Elternabende. Es ist heute mehr die Familie, die Kinder erzieht.“

Regelmäßige Berichte

Als Erzieherin müsse man sich auf Veränderungen einstellen, macht sie klar. „Aber wenn man Kinder liebt und sich gerne mit ihnen beschäftigt, ist es immer noch ein toller Beruf.“ Sie erzählt von den Entwicklungsberichten, die regelmäßig ergänzt werden und zeigen, was ein Kind kann und was es dazugelernt hat.

„Wir machen das mit dem Kind zusammen. Wenn zum Beispiel etwas mit dem Webrahmen gewoben wird, steht drin, wann das Kind damit begonnen hat. Und am Ende schreiben wir rein: Hurra, ich bin fertig.“ Dann könne das Kind noch etwas dazu malen und habe so das Gefühl, dass es an diesem Portfolio aktiv mitarbeitet. „Die Kinder kriegen es mit, wenn sie in die Schule kommen. Bis dahin können sie immer wieder ihr Heft angucken – die Eltern natürlich auch.

Orsingen-Nenzingen Sportverein Orsingen-Nenzigen blickt nach vorne: Kunstrasen soll Attraktivität des SVON steigern Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen hat Melita Knoop schon einige Kinder ihrer einstigen Schützlinge betreut – sogar ehemalige Singener Kinder, die nach Orsingen gezogen sind, bringen ihre Kinder zu ihr, erzählt sie. „Und weil ich im gleichen Ort arbeite und wohne, habe ich schon viele Kinder auch nach ihrer Kindergartenzeit erlebt. Es ist schön zu sehen, wie sie groß werden, welche Berufe sie erlernen, wie sie sich entwickeln. Man unterhält sich mit ihnen oder ihren Eltern und kriegt viel mit.“

Haus, Garten, Familie, Sport

Angesprochen auf ihre Pläne in der Altersteilzeit zählt Melita Knoop Haus, Garten, Familie und Sport auf. Sie fahre gerne mit dem Rad und wolle das künftig viel tun. Und ihre Tochter hat zwei Kinder: Die Enkelin geht bereits in den Kindergarten Orsingen, der kleine Bruder kommt im Oktober in die Krippe. „Ich werde unserem Kindergarten also als Oma treu bleiben“, sagt Melita Knoop lachend.

Ihre Stellvertreterin Birgit Joos wird ab August die Leitung des Kindergartens übernehmen. Das Kindergartenteam hofft, dass die dann fehlende Vollzeitstelle möglichst bald besetzt werden kann.