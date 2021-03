Keiner der insgesamt zehn Kandidaten erhielt die notwendige Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,41 Prozent. Daher gibt es am Sonntag, 28. März, einen zweiten Wahlgang in Orsingen-Nenzingen.

Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Orsingen-Nenzingen stehen fest. Sie waren kurz vor 21 Uhr fertig ausgezählt. Bürgermeisterstellvertreterin Antonie Schäuble verkündete diese in Vertretung von Bürgermeister Bernhard Volk in der öffentlichen