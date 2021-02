Es gibt neue Entwicklungen bei der anstehenden Bürgermeisterwahl in Orsingen-Nenzingen: Seit dem Ende der vergangenen Woche liegt eine zweite Bewerbung vor. Beworben hat sich die gelernte Kauffrau und Betriebswirtin Bettina Mink, die in Stockach aufgewachsen ist und in Orsingen-Nenzingen lebt. Den Eingang der Bewerbung bestätigte Angelina Wind vom Personalamt im Rathaus auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Orsingen-Nenzingen Andreas Sporrer will Bürgermeister werden: Zu seinen Zielen gehört es, auf die Anliegen aller Einwohner einzugehen Das könnte Sie auch interessieren

Die Bewerbungsfrist begann schon am Samstag, 12. Dezember 2020, sie läuft noch bis Montag, 22. Februar, 18 Uhr. Anfang Januar ging die erste Bewerbung ein. Die Bürgermeisterwahl findet parallel zur Landtagswahl am Samstag, 14. März, statt. Falls ein zweiter Wahlgang notwendig sein sollte, wäre dieser am Sonntag, 28. März.