von Susanne Schön

Auch wenn es in Orsingen nicht fünf vor zwölf sondern halb Olfi ist, die Narren darben. In Halb-Olfi gibt es dieses Jahr keine Narretei – weder virtuell noch in Präsenz. Nicht einmal Kindergarten und Schule können befreit werden, wie man im Video sehen kann, mit dem sich der Narrenverein beim SÜDKURIER-Wettbewerb präsentiert.

Doch etwas lassen sich die Narren nicht nehmen – ihre Häuser und Vorgärten zu dekorieren. Große und kleine Narrenbäume zieren das Dorf. Auch Rathaus und Kindergarten müssen optisch nicht ohne närrischen Frohsinn auskommen. Zudem konnte man Fasnet@home Taschen bestellen. Das Narrenblatt ist geschrieben und gedruckt, wie es zu den Bürgern kommt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.