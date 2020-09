von Susanne Schön

Erst im September statt im April und an einem Samstag feierte man in Orsingen-Nenzingen diesmal den Weißen Sonntag – die Corona-Situation zwang in diesem Jahr zum Umplanen. In der St. Ulrich-Kirche feierten elf Kinder ihre Erstkommunion mit Pfarrer Dominik Rimmele. Davon waren acht Kinder aus Nenzingen und drei aus Orsingen. Der Musikverein begleitete die Feier im Außenbereich musikalisch.