So hatten sich die Veranstalter des RMSV Nenzingen den Tag nicht vorgestellt: Endlich durften sie nach der Corona-Pandemie wieder ihr Volksradfahren anbieten und dann machte das Wetter ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung. Bis zum späten Morgen hatte es noch gut ausgesehen, dann sorgten starker Regen und Hagel dafür, dass keine Familien mit kleineren Kindern mehr starteten. Insgesamt gingen am Wochenende immerhin 60 Teilnehmer statt der früher schon gezählten 110 Starter auf die beiden Strecken.

Die meisten wählten die kürzere Distanz über etwa 16 Kilometer, denn Richtung Eigeltingen wurde der Himmel bald bedrohlich schwarz. Zum ersten Mal waren drei Stockacher Paare als Schawesto Plus dabei. Sie hatten aus dem SÜDKURIER von der Veranstaltung erfahren und waren so begeistert, dass sie sich im nächsten Jahr wieder anmelden wollen. Auch zwei Mitglieder der Kolpingsfamilie waren radelnd unterwegs.

Das erstmals ausgeschriebene Laufradrennen bestritten zwei kleine Mädchen in der Halle. Für sie ging es einmal rund um die Bänke und Tische in der Radlerhalle. Sie erhielten eine Urkunde und einen Sachpreis. In der Halle versammelten sich viele Menschen zum Mittagessen und blieben auch länger, sodass das meiste Essen verkauft wurde, wie die Vorsitzende des RMSV, Beate Reiser, mitteilt.

Charlotte Melchers war die Jüngste, Josef Veit der Älteste

Einige Radfahrer wurden besonders ausgezeichnet. Jüngste Teilnehmerin auf der Strecke war die noch vierjährige Charlotte Melchers, die sich mit der seit Kurzem fünfjährigen Leni Feucht ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte. Tim Wineke, elf Jahre, war als jüngster männlicher Teilnehmer 63 Jahre jünger als die älteste Teilnehmerin, Priska Müller. Zum ältesten Teilnehmer, Josef Veit, betrug der Altersunterschied sogar 72 Jahre. Als größte einheimische Gruppe wurde der RMSV Orsingen mit elf Personen geehrt, die größte auswärtige Gruppe waren die Schawesto Plus aus Stockach und der RV Baitenhausen-Schiggendorf mit je sechs Personen.