von Susanne Schön

Die Corona-Pandemie erschwert die Arbeit der Villa Klang. So musste die Eröffnung wegen des ersten Lockdowns in den Oktober verschoben werden. Ab da lief es gut, die verschiedenen Treffs seien gut angenommen worden. Voll Zuversicht habe man ein den Nachfragen angepasstes November-Programm aufgestellt und dieses an alle Haushalte der Doppelgemeinde verteilt. „Wir haben viele neue, interessante Menschen kennengelernt“, freute sich die Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH, Melanie Geiges. Der Bedarf sei generationenübergreifend da.

Einzeltermine sind möglich

Doch dann kam der zweiten Lockdown. Gruppentreffen waren mehr nicht möglich. Eigentlich stehen in der Villa Klang die Türen offen, doch nun konnten nur noch zwei Haushalte sich hier treffen – und das nur mit Anmeldung und Termin. „Als soziale Einrichtung mit dem Schwerpunkt Soziale Fürsorge bieten wir weiter Einzeltermine an, bei Bedarf und nach vorheriger Anmeldung“, erklärt Melanie Geiges. Sie bittet, einen Blick auf die Homepage zu werfen, auf der jeweils die aktuellen Möglichkeiten geschildert werden.

Angelika Muffler-Mayer bietet schon lange kreative Angebote für Kinder an. Insbesondere in den Herbstferien waren diese in Form eines Ferienkurses für Grundschüler sehr begehrt. Sie hatte die Idee Weihnachtsbastelsets zum Mitnehmen anzubieten, für alle, die wegen der Pandemie nicht in die Villa kommen konnten. Ab Januar bietet sie nun ein Winterbastelset zum Abholen.

Seniorin kann wegen Pandemie nichts machen

Ab 11. Januar könne aufgrund der neuen Bestimmungen bis auf weiteres nur ein Haushalt in die Villa Klang kommen. Gerade für Alleinerziehende sei dies trotzdem ein Segen. Allerdings würde auch eine Seniorin gerne dazukommen. Wie viele andere bedauert sie, dass all ihre Sozialkontakte wegfallen. Gerne hätte sie selbst zum Angebot der Villa Klang beigetragen.

Auch wirtschaftlich wäre es für die Villa Klang gut, denn die meisten Spenden kommen an, wenn sich die Menschen real treffen können. Melanie Geiges ruft auf: „Gemeinsam kommen wir durch diese Zeit – mit Zusammenhalt trotz Abstand sowie Mitmenschlichkeit und Respekt. Bleiben Sie gesund.“

Kontakt: 01512/6226683 oder per E-Mail unter info@villa-klang.de