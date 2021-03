Orsingen-Nenzingen vor 1 Stunde

Ergebnis-Verkündung der Bürgermeisterwahl findet am Wahlsonntag, 14. März, ab 21 Uhr in der Rebberghalle statt

Die öffentliche Mitteilung der Bürgermeister-Wahlergebnisse von Orsingen-Nenzingen findet am Sonntagabend, 14. März, nur in einer Sitzung des Wahlausschusses in der Rebberghalle ab 21 Uhr statt, aber nicht vor dem Rathaus.