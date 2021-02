Sind rund 28.000 Euro bis Aschermittwoch zu schaffen? Dieser Betrag fehlt dem Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein noch für das Dach des Museum-Neubaus. Stand Freitag um 18 Uhr hatte die Aktion „Wir brauchen ein Dach über dem Kopf“ 121.379 von den angestrebten 150.000 Euro erreicht. „Wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen. Bisher haben wir sehr viel Solidarität in der Hegau-Bodensee Region erfahren dürfen“, sagt Michael Fuchs, Präsident des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein.

Aber was, wenn die 150.000 Euro nicht klappen? „Bei Crowdfunding-Aktionen muss bei Nichterreichen des Spendenziels das gesamte Geld wieder zurückbezahlt werden“, erklärt er. „Darum ist es wichtig, dass alle mitmachen. Im Augenblick laufen auch in einigen Orten Straßensammlungen, diese Beträge fließen auch noch am Spendenende auf das Konto.“

Wer für die Aktion „Wir brauchen ein Dach über dem Kopf“ spenden will, kann dies direkt mit dieser IBAN tun: DE 26 6906 1800 0046 8254 11 oder auf der Spendenplattform im Internet.