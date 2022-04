Das Wohngebäude in der Schwarzwaldstraße 1 in Nenzingen soll zur Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. So hatte es der Gemeinderat bereits beschlossen, doch nun ging es in der jüngsten Sitzung um die notwendige Erneuerung der Elektrik. Der Gemeinderat stimmte der Beauftragung der Firma Glocker Elektrotechnik zu. Das Auftragsvolumen wird rund 15.000 Euro betragen.

Bei der zwischenzeitlichen Begehung hatten Gemeinderat Roman Roth (FWV), der Bausachverständiger ist, und der ortsansässige Elektriker festgestellt, dass im gesamten Gebäude nur zweiadrige Stromkabel verlegt sind, die zum Teil offen aus der Wand ragen. FI-Schutzschalter fehlen komplett. Bürgermeister Stefan Keil machte deutlich: „Falls mehrere Personen dieses Haus bewohnen sollten und viele elektrische Geräte angeschlossen würden, kann man davon ausgehen, dass die Leitungen sofort überlastet sind.“ Das bedeute Gefahren für Leib und Leben der künftigen Bewohner.

Weil die Zeit drängt, ist die Firma Glocker mangels Alternativen bereits beauftragt worden. Mit der förmlichen Beschlussfassung der Auftragsvergabe erklärte sich der Gemeinderat einverstanden mit der Entscheidung. Die notwendigen finanziellen Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplans 2022 vorgesehen.