Die Sanierung der Rebberghalle schreitet weiter voran. Denn in diesem Rahmen soll auch die Küche erneuert werden. Die ortsansässigen Vereine konnten sich bei zwei Terminen an der Planung beteiligen. Nun sollen die Arbeiten und Einbauten an Firmen vergeben werden.

Die Kosten für neue Möbel betragen dabei rund 58.300 Euro brutto, die notwendigen Elektroarbeiten wurden schon im Gesamtauftrag vergeben, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates deutlich wurde. Der Gemeinderat hat für die Ausschreibung der weiteren Arbeiten das Architekturbüro Stemmer beauftragt.

Mobile Küchenschränke und neue Spülmaschine

Geplant sind mobile Wagenschränke mit unterschiedlichen Höhen, um die Fritteusen darauf positionieren zu können. Die Durchreiche zur Halle wird geschlossen. Dort entsteht die Spülstraße für Geschirr. Eingebaut wird die gleiche Spülmaschine wie in der Kirnberghalle in Orsingen. Die Planung folgt den aktuellen Hygienevorschriften.

Zudem wird geprüft, ob im Kühlraum noch Regalböden eingebaut werden müssen, um Ware anständig lagern zu können. Eventuell wird eine mobile Theke ähnlich der in Orsingen angeschafft. Dieser Thekenwagen und mögliche Einlegeböden sind in den Kosten noch nicht berücksichtigt.

Neuer Edelstahlkubus kommt über den Herd

Harry Metzger (FWG) wies in der Sitzung darauf hin, dass in Orsingen zwei Kühlschränke genutzt würden: „Wurst- und Fleischprodukte dürfen nicht in den gleichen Raum wie Gemüse“, begründete er diesen Gedanken. Christine Leithe (FWG) wollte wissen, ob die Vereine dazu gefragt worden seien, was Bürgermeister Keil bejahte. Die Vereine wollten die Kühlschränke anmieten.

Metzger sprach sich zudem noch dagegen aus, den funktionierenden Herd auszubauen. Stefan Keil erklärte, es werde ein Edelstahlkubus über den Herd gebaut, sodass der Herd selbst erhalten bleibe. Roman Roth (FWG) wies ergänzend darauf hin, dass der Notstrom-Einspeisepunkt zentral sein müsse, damit ein Notstromaggregat hingestellt werden könne und die Funktionalität der Gesamthalle gewährleistet sei.

Der Rückbau vorhandener Küchenmöbel muss hingegen noch besprochen werden. Die Vereinsvertreter haben Bürgermeister Stefan Keil auch dafür bereits tatkräftige Unterstützung zugesagt.