Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Scheune, die zwischen Orsingen und dem Schloss Langenstein in der Langensteiner Straße liegt. Laut einer Mitteilung der Polizei sind unbekannte Täter zwischen Freitag, 21. August, gegen 15 Uhr und Sonntag, 30. August, gegen 18 Uhr in die Scheune eingedrungen. Sie entwendeten einen Aufsitzrasenmäher und einen einfachen Rasenmäher. Den Wert des Diebesguts gibt die Polizei mit mehreren hundert Euro an. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.