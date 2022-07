Das diesjährige Kirchenfest der Pfarrgemeinde St. Ulrich in Nenzingen stand ganz im Zeichen des goldenen Priesterjubiläums von Pater Clemens Knobelspies. Verwandte und viele Einwohner feierten mit. Vereine beteiligten sich mit Fahnenabordnungen am Umzug vom Rathaus zur Kirche und später zum Josefsheim. Auch Bürgermeister Stefan Keil und mehrere Gemeinderäte waren da.

Im Gottesdienst, den der Kirchenchor mitgestaltete, sprach Pater Franz Pfaff über die 50-jährige Tätigkeit des Jubilars, der heute in Hechingen lebt. Am 9. Juli 1972 war Clemens Knobelspies in Nenzingen von Erzbischof Hermann Schäufele zum Priester geweiht worden. Schon im September ging der Flug nach Afrika.

Pater Clemens Knobelspies bei einem Gespräch am Vortag des Kirchenfests. | Bild: Claudia Ladwig

Insgesamt verbrachte er 43 Jahre dort. Seit einem Schlaganfall im März 2015 hat Knobelspies Schwierigkeiten mit dem Sprechen und der Wortfindung. Zwei Brüder blickten daher im Vorfeld des Jubiläums gemeinsam mit ihm auf sein Lebenswerk zurück.

Clemens Knobelspies kam 1945 als erstes von acht Kindern in Neusatz bei Bühl zur Welt. Nach dem Kriegsende zog die kleine Familie nach Nenzingen zurück, wo der Vater von den Franzosen zum Bürgermeister ernannt wurde. Der kleine Clemens hatte bei Pfarrer Erich Hunn Lateinunterricht und kannte zwei Brüder der Missionsgesellschaft Weiße Väter im Ort. Einer von ihnen war sein Onkel.

So entstand bei dem Jungen der Wunsch, nach Afrika zu gehen. Das entsprach auch dem Wunsch der Mutter, die in Kriegszeiten ein Gelübde abgelegt haben soll, dass wenn der Vater vom Krieg heimkäme, sie dafür sorgen wolle, dass der erstgeborene Sohn Priester werde. „Eingebung“ sagt Clemens Knobelspies heute dazu und lacht.

Die Missionsgesellschaft 1868 gründete Kardinal Charles Lavigerie, der französische Erzbischof von Algier, die Missionsgesellschaft der Afrikamissionare. Er warb um junge Menschen, die bereit waren, den Menschen in Afrika die Botschaft Jesu weiterzusagen. Die Afrikamissionare wurden Weiße Väter genannt, weil sie die lange, weiße, nordafrikanische Gandura (ein Gewand ähnlich einer leichten Tunika aus Wolle oder Baumwolle) und den wallenden Burnus (einen weiten Kapuzenmantel) als Ordensgewand trugen. Weil diese Bezeichnung heute oft mit der Hautfarbe der Mitglieder verwechselt wird, wird meist auf diesen Namen verzichtet. Kardinal Lavigerie war ein Vorkämpfer für die Abschaffung der Sklaverei. Seine Missionare sollten unter den Muslimen ein Zeugnis des Glaubens geben und in Schwarzafrika eine bodenständige Kirche aufbauen. Gleichzeitig sollten sie die Sprache des Landes lernen und die Kultur der Menschen respektieren.

Schon als Zwölfjähriger kam er ins Internat der Weißen Väter in Haigerloch und besuchte dort das Gymnasium. Sein Abitur machte er im hessischen Großkrotzenburg. Dem Studium der Philosophie an der Ordenshochschule Trier folgten ein Jahr Noviziat in Westfalen und ein Studium der Theologie in Straßburg.

Von der Kirche ging es mit Musik des MV Nenzingen zum Josefsheim. | Bild: Claudia Ladwig

Die Brüder Franz und Alfons Knobelspies erzählen, Clemens sei damals schon für das französisch sprechende Gebiet in Afrika vorgesehen gewesen. Er war fünf Jahre dort tätig, bevor er zum ersten Mal zurück nach Nenzingen kam. In Afrika lernte er die Stammessprachen Mashi und Kisuaheli, um mit den Einheimischen sprechen zu können. „Am meisten habe ich von den Kindern gelernt, die haben mich immer korrigiert“, sagt Pater Clemens Knobelspies.

Schnell füllten sich die Bänke im Garten des Josefsheims. | Bild: Claudia Ladwig

Neben der Sozialarbeit im Dienst am Nächsten hielt er Gottesdienste ab, unterrichtete und taufte viele Menschen, besuchte Außenstationen und Dorfgemeinschaften. Zu der Zeit befand sich der Kongo im Ausnahmezustand: es herrschten Völkermord, Bürgerkrieg, Krieg um Rohstoffe und kriegerische Auseinandersetzungen unterschiedlichster Gruppen. Auch sein Pfarrhaus wurde zweimal ausgeraubt. „Die wollten Geld und hielten mir eine Kalaschnikow an den Kopf“, berichtet der Pater.

Knobelspies hatte viele vielfältige Aufgaben

Doch er blieb in Afrika und nahm sich unter anderem der Berufswerbung in der Diözese Bukavu an. Zu seinen Projekten gehörten auch der Unterhalt von Schulen und Krankenstationen, die Beschaffung von Medikamenten oder der Bau von Wasserleitungen. Auch die Kivu Press, eine kleine Druckerei, in der mit viel Handarbeit religiöse Prospekte, Kalender und andere Produkte entstanden, leitete er eine Zeit lang. Sein Herzensprojekt war jedoch das Centre Heri Kwetu, ein Heim für behinderte Kinder. Dort lernen Kinder die Blindenschrift, es gibt eine Schule für Taubstumme und eine Werkstatt, die Prothesen herstellt.

Aufmerksam verfolgte Pater Clemens Knobelspies die Worte der Redner anlässlich der Feier seiner Priesterweihe vor 50 Jahren. | Bild: Claudia Ladwig

Nach und nach übergaben die Weißen Väter alle Aufgaben an die Afrikaner, erzählt Knobelspies. Er blieb als Berater im Hintergrund, übernahm soziale Tätigkeiten und half, ein Sozialwesen aufzubauen. „Die Menschen haben Hilfe bekommen, mussten aber dafür etwas zurückzahlen. Das ging wieder in die Gemeindekassen für den Aufbau der Gemeinden“, erklären die Brüder Alfons und Franz Knobelspies.

Enge Verbundenheit zu Orsingen-Nenzingen

Im März 2015 habe er gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte, so der Pater. Nach seinem Schlaganfall wurde er nach Deutschland transportiert. Heute lebt er im Altersheim der Weißen Väter und kümmert sich unter anderem um das Abendessen für die dortige Gemeinschaft von 13 Weißen Vätern. Spenden, die bei ihm eingehen, gibt er vollständig an das Centre Heri Kwetu weiter.

Während seiner Zeit in Afrika blieb der Pater Nenzingen stets verbunden. Er schrieb Briefe, später auch E-Mails und verfasste jährliche Berichte für das Magazin „Kontinente“ der Afrikamissionare. Aber auch die Gemeinde verfolgte seinen Weg und sammelte zahlreiche Zeitungsartikel darüber.