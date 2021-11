von Claudia Ladwig stockach.redaktion@suedkurier.de

Im Ahrtal ist die Not nach der Flutkatastrophe Mitte Juli noch lange nicht vorbei. Carmen Kledt aus Nenzingen setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass den Flutopfern in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Geld- und Sachspenden weiterhin geholfen wird. Die Friseurmeisterin sagt: „Die Not ist immer noch groß. Weder die Soforthilfen vom Staat noch Spendengelder fließen. Die notleidenden Menschen müssen überall erst seitenlange Anträge ausfüllen.“ Wie sie hilft, erzählt sie gemeinsam mit zwei anderen engagierten Frauen.

Das Sportzentrum in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Gebäude links) ist die Existenzgrundlage der Familie Knieps. Bei der Flut steht es unter Wasser. | Bild: Stephan Maria Glöckner

„Meine erste Spende ging an die Freundin einer Bekannten, deren halbes Haus weggespült worden war“, sagt Carmen Kledt. „Diese Frau hatte sich mit ihrer Familie gerade noch retten können.“

Sie fahren Sachspenden in die Region

Die Nenzingerin betont, sie habe privat, direkt und schnell spenden wollen, nicht über den Umweg einer Hilfsorganisation. Eigentlich wollte sie gar nicht so im Mittelpunkt stehen, doch Gemeinderätin Antonie Schäuble habe sie überredet, dass sie ihr Engagement öffentlich machen müsse, um noch mehr bewirken zu können. Dieses Argument habe sie schließlich überzeugt, gibt sie lachend zu.

Etwa drei Wochen nach der Flut machte sie sich mit ihrer Freundin Heidi Schroff auf den Weg nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie fuhren im Pick-up des Sohnes und hatten die ganze Ladefläche voller Stemmeisen, Bohrhämmer und anderer Werkzeuge. Sie erklärt: „Das waren Materialspenden aus unserem Bekanntenkreis und auch neue Sachen, die ich gekauft habe.“

Bautrockner sollen die Häuser retten helfen

Über eine Internet-Plattform habe sie eine Frau kennengelernt, die vor Ort 30 Patenfamilien unterstützte. Die habe alles koordiniert. Die beiden Frauen blieben über das Wochenende und halfen auch einen Tag lang bei den Aufräumarbeiten in dem gebeutelten Ort.

Bei der zweiten Fahrt hatten sie Bautrockner, Gasflaschen und Gasheizer sowie Ventilatoren dabei – alles Hilfsmittel, die beim Austrocknen der Gebäude helfen sollten. „Einen Bautrockner hatte ich vom Baumarkt ausgeliehen“, sagt Carmen Kledt. Die Miete übernahm sie selbst. „Ein Nachbar hat einen älteren Bautrockner gespendet, der läuft immer noch.“

Sammelbüchse im Friseursalon

Die übrigen Geräte kaufte sie. Sie stellte in ihrem Frisörsalon ein Sparschwein auf und wies über Whatsapp auf ihre Hilfsaktion hin. Sie berichtet voller Freude: „Das zog Kreise. Es haben gleich Leute mitgemacht und auch die Bäckerei Muthmann hat eine Spendenkasse aufgestellt.“

Am 3. Oktober war Carmen Kledt zum dritten Mal im Ahrtal, diesmal wurde sie von ihrer Mitarbeiterin begleitet. Wieder war das Auto vollgepackt. Einen Spendenbetrag hatte sie auch direkt an eine Familie überwiesen. „Dass das Geld komplett an die Opfer geht, ist ein gutes, sicheres Gefühl. Vom Staat ist da noch immer nichts angekommen“, sagt sie.

Konstanz Eine Zimmerer-Klasse aus Konstanz hat im Ahrtal angepackt: Fünf junge Männer berichten, was sie im Katastrophengebiet erlebt haben Das könnte Sie auch interessieren

Erst kürzlich habe sie mit einer betroffenen Familie telefoniert: „Strom, Wasser und Abwasser stehen noch nicht, alles ist provisorisch.“ Viele Opfer schämten sich für ihre Lage. „Unter den Menschen, die wir dort getroffen haben, sind viele Selbstständige. Jetzt ist ihr Lebenswerk zerstört, die Immobilie ist kaputt und sie haben kein Einkommen“, so Carmen Kledt zusammen.

Elvi Seliger und Petra Bernhard sind zwei aktive Unterstützerinnen. Sie erzählen, dass sich in der Gemeinde inzwischen ein regelrechter Helferkreis entwickelt habe. Elvi Seliger macht deutlich, dass die Menschen, die durch die Flut so viel verloren haben, traumatisiert sind.

Auch mehrere lokale Firmen helfen

Sie sagt: „Dass man helfen will, ist für die meisten klar. Man gibt gerne was, wenn man weiß, dass es ankommt. Ich bin fasziniert von dem, was Carmen gemacht hat. Mir war sofort klar, dass ich ihre Hilfsaktion unterstütze.“ Petra Bernhard hat sich statt Geburtstagsgeschenken Spenden für Ahrweiler gewünscht. Aktuell kümmert sie sich um die Organisation eines Spendenkontos.

Die drei Frauen konnten beispielsweise mit 4000 Euro aus dem Spendenfonds schon ein Sportcenter unterstützen. Durch die Überflutung ist die Existenzgrundlage der Betreiberfamilie massiv bedroht. Neben vielen Privatpersonen haben sich auch schon einige lokale Firmen beteiligt: Markus Kiewel hat Geld gespendet, Joachim Kiewel besorgt Heizkörper und lässt diesenach Bad Neuenahr-Ahrweiler liefern, Elektro Glocker hat eine Palette Elektromaterial gespendet und von Manuel Kledt und Sven Kubala kam Werkzeug. Die Turngruppe von Heidi Schroff unterstützt das Projekt durch das Sammeln von Spenden.

Die Sammelaktion geht weiter. Eine weitere Idee, die Schule machen könnte: „Jede Gemeinde, der es finanziell gut geht, könnte zwei Patenfamilien aus dem Flutgebiet unterstützen.“