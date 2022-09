Die Nacht der Magie findet normalerweise ein oder zwei Mal im Jahr an ganz unterschiedlichen Orten statt. Dass der Zauberzirkel Konstanz nach dem Jahr 2019 und der Corona-Zwangspause nun in Zusammenarbeit mit dem Turnverein Nenzingen erneut in die Nenzinger Turnhalle einlädt, liegt an der großen Nachfrage. Viele hätten sich eine Wiederholung dieses zauberhaften Abends gewünscht, sagt Mitorganisator Armin Ruhland.

Regional bekannte Künstler treten auf

Am Samstag, 17. September, erleben die Besucher also ab 18 Uhr wieder magische Momente. Die eigentliche Bühnenshow geht zwar erst um 19 Uhr los, doch schon vorher suchen die Zauberer den Kontakt zum Publikum. Ihre Kunst aus den Bereichen der Illusion, Manipulation, Mentalmagie oder Comedy soll die Gäste von der Bühne aus oder hautnah in Erstaunen versetzen. An diesem Abend treten regional bekannte Künstler und Mitglieder des Ortszirkels auf.

David Langendörfer aus Steißlingen wird den Abend moderieren, Jürgen Polzin aus Radolfzell, genannt Louis Matin, und Torsten Brachmüller aus Winterspüren sind ebenso dabei wie Lokalmatador Armin Ruhland alias Claude Roman, der klassische Zauberei mit Buch und Karten zeigt. Klassisch wollen auch der Schweizer Theodor Lasse als Tivadar und Sigurd Degen aus Stockach, der sich Tricky Ziggy nennt, die Zuschauer beeindrucken.

Bauchrednerin Elsbeth Paschke bringt ihre Puppe Lilly mit nach Nenzingen. | Bild: Mathias Paschke

Auch Elsbeth Paschke aus Worblingen, die einzige Frau im Ortszirkel Konstanz, kommt auf die Bühne. Die Bauchrednerin sorgt diesmal mit ihrer Puppe Lilly für Abwechslung. Ein weiterer Meister poetischer Magie ist Zauberer FAN, im wahren Leben Manfred Jait aus Singen. Und auch Ulrich Martens aus Ludwigshafen will als Ulima mit seiner Kunst verblüffen. Im Hintergrund unterstützt Walter Hiller aus Volkertshausen die Veranstaltung.

Der Eintritt kostet 14 Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 8 Euro. Der Vorverkauf startet am 5. September bei Armin Ruhland, Gartenstraße 12 in Nenzingen, Telefon (0 77 71) 39 41.