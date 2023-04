Früher als geplant beendeten viele Helfer aufgrund des ungemütlichen Wetters ihren Sammeleinsatz in und um Orsingen-Nenzingen. Umso begeisterter waren Antonie Schäuble und Christine Leithe, dass so viele mithalfen. „In Nenzingen waren nur zwölf angemeldet, jetzt kamen 34 Personen. Das ist super“, sagte Schäuble.

Auch im Ort lebende Ukrainer machten mit. Die beiden Frauen hatten Bereiche in Nenzingen zusammengestellt, in denen einzelne Gruppen unterwegs waren. Stefan Stemmer war für die Orsinger Einteilung zuständig, während Cordula Buhl sich um die Stärkung der Helfer im Foyer der Kirnberghalle bestens bemühte. Sie wüssten aus Erfahrung, wo häufig Müll herumliege, erklärte Stefan Stemmer.

Sieben Feuerwehrleute kümmerten sich um die Stockacher Aach. 650 Meter säuberten sie – von knapp zehn Kilometern Bachlauf auf der Gemarkung. Sie füllten zwei Anhänger mit Müll: Folie, Flaschen, Müllbeutel, Planen, ein Autoreifen, eine Autobatterie, zwei Bettgestelle, eine Leiter und Verkehrsleitpfosten waren dabei. Stefan Stemmer, der gemeinsam mit Roman Roth, ebenfalls Gemeinderat, größere Teile im Transporter abholte, hatte das Gefühl, dass insgesamt weniger Müll herumläge, doch er hoffte, dass so eine Sammelaktion irgendwann überflüssig werde.

Bürgermeister Stefan Keil war begeistert. Vor allem viele Kinder seien die tragenden Kräfte der tollen Aktion gewesen. „Der Einsatz hat sich gelohnt. Es ist schon spannend, was Menschen so wegwerfen.“ Er dankte den rund 80 Helfern und den Gemeinderäten. „So kriegen wir Projekte voran. Das war großartig.“ Ein älterer Passant habe einer Gruppe im Orsinger Gewerbegebiet 50 Euro hingestreckt, weil er sich so über ihren Einsatz freute, berichtete Organisator Stefan Stemmer.