Bisher erfolgt die Erfassung der Arbeits- und Urlaubszeiten der knapp 75 Mitarbeiter der Gemeinde Orsingen-Nenzingen in einem Tabellenkalkulationsprogramm. Dies sei sehr arbeitsaufwändig und nicht mehr zeitgemäß, urteilte Bürgermeister Stefan Keil im Gemeinderat. Die Gemeindeverwaltung wolle deshalb ein digitales Zeiterfassungssystem einführen. Damit würden auch alle Außenstellen digital an die Zeiterfassung angebunden. Außerdem ermögliche ein solches System die produktgenaue Buchung der Arbeitseinsätze im Bereich des Bauhofs, die für die interne Leistungsverrechnung benötigt werden.

Zeiterfassung schafft Kapazitäten

Keil betonte, es gehe nicht darum, Mitarbeiter zu kontrollieren oder Arbeitskräfte einzusparen. Eine digitale Zeiterfassung spare viel Zeit und schaffe freie Kapazitäten, die dringend benötigt würden. Hauptamtsleiterin Angelina Wind erklärte, man habe drei Angebote eingeholt. Ein System habe die produktgenaue Buchung im Bauhof nicht abbilden können. Die beiden anderen lagen zwischen rund 25.300 und 27.200 Euro netto inklusive der Wartungskosten der nächsten vier Jahre.

Dass die Verwaltung den teureren Anbieter IVS Zeit und Sicherheit als Leistungserbringer vorschlug, erstaunte einige Gemeinderäte. Die Leiterin des Rechnungsamts, Gabriele Zimmer, erwiderte, es gehe nicht immer nur um den Preis. „Ausschlaggebend kann auch die Handhabung sein. Das Angebot bildet ab, was wir wollen.“ Außerdem nutzten bereits einige Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Stockach das Produkt. „Dadurch erhoffen wir uns Synergieeffekte.“

Wartungskosten bei 119 Euro im Monat

Wie die Handhabung sein werde, wollte Roman Roth (FWV) wissen. Zimmer antwortete: „Bei uns über einen Chip am Schlüsselbund. Die Reinigungskräfte melden sich über eine Telefonnummer an. Es gibt auch eine App-Variante.“ Nachdem auch die Frage von Christine Leithe (FWV) nach der Höhe der Wartungskosten geklärt war – diese betragen 119 Euro pro Monat – stimmte das Gremium für die Vergabe an die Firma IVS Zeit und Sicherheit.