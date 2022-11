Das Verbandsmusikfest zum 125. Vereinsjubiläum liegt schon ein paar Monate zurück, ist den Musikern des MV Orsingen aber in bester Erinnerung. Am Dienstag, 15. November, setzt das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm nun den musikalischen Schlusspunkt unter das Jubiläumsjahr. Der Erlös geht an den Krankenhaus-Förderverein Stockach.

Das Heeresmusikkorps Ulm unter der Leitung von Dominik Koch ist ein sinfonisches Blasorchester der Bundeswehr mit 50 studierten Musikern. Es spielt neben traditioneller Marschmusik originale Blasorchester-Literatur, aber auch moderne Unterhaltungsmusik.

Stadt unterstützt Musikverein

Weil das Orchester nicht im Zelt auftritt und die Bühne in der Kirnberghalle zu klein ist, entschied man sich für eine separate Veranstaltung. „Wir haben bei der Stadt Stockach angefragt, ob wir das Konzert in der Jahnhalle durchführen dürfen. Die Zusage kam sofort“, sagt MV-Präsident Andreas Fritschi. Er ist begeistert von der Unterstützung durch die Stadt. „Für uns gelten Konditionen wie für einen Stockacher Verein. Der Blumenschmuck kommt von Stadtgärtnerei, die Wände in der Halle werden von Mitarbeitern der Technischen Dienste abgehängt.“

Die Musiker erklären, sie hätten sich für den Krankenhaus-Förderverein als Spendenempfänger entschieden, weil ihnen ein örtliches Krankenhaus wichtig sei. „Wir wollen mit unserem Beitrag die Arbeit des Krankenhauses Stockach würdigen“, so Fritschi. Den Auf- und Abbau der Bühne und das Herrichten der Halle übernehmen Helfer des Musikvereins. Beim Bestuhlen helfen Mitglieder des Fördervereins.

Vorverkauf und Abendkasse

Das Konzert dauert mit Pause etwa 90 Minuten. Es beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Musikverein bietet Kleinigkeiten zu essen und Getränke an. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten für 13, ermäßigt 11 Euro, gibt es im Kulturzentrum Altes Forstamt, beim Camping und Ferienpark Orsingen sowie im Bürgeramt im Rathaus Nenzingen. An der Abendkasse ist der Preis zwei Euro höher. Es wird zusätzlich eine Spendenbox geben.