Auf dem Sportplatz hat laut einer Mitteilung der Polizei ein Unbekannter am Freitagabend während des Trainings und am Sonntagnachmittag während des Spiels Geld aus den frei zugänglichen Umkleiden gestohlen. Die Beute belaufe sich auf mehrere hundert Euro. Ob der Täter noch andere Wertgegenstände gestohlen habe, sei noch nicht bekannt, so die Polizei.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Revier Stockach unter der Telefonnummer 07771/9391-0 entgegen.