Heike und Jochen Kauschler leben in Orsingen in einer ebenerdigen, barrierefreien Wohnung. Das Paar beeindruckt mit seiner positiven Einstellung. Jochen Kauschler sagt: „Wir versuchen, das Beste aus unserer Situation zu machen. Das gelingt mal besser, mal weniger.“ Er leidet an fortgeschrittener Multipler Sklerose, sie an einem Gendefekt. „Das Gehirn kann die Leitungen nicht exakt steuern, da sind von Geburt an Wackler drin“, erklärt die 46-Jährige, die im Rollstuhl sitzt.

Einkäufe erledigen sie mit dem Auto. Der 44-Jährige erzählt: „Meine Frau backt und kocht gern, und ich esse gern.“ Manchmal unternehmen sie kleine Touren im Auto, spielen Gesellschaftsspiele oder schauen Dokus im Fernsehen. In vielen Situationen brauchen sie Hilfe. Der ambulante Pflegedienst kommt dreimal am Tag zu ihr, einmal in der Woche zu ihm. Der Sozialdienst ist wöchentlich da und ihre Schwester, ihr Bruder und die Schwägerin helfen ebenfalls.

Marina Zeiher bringt viel Zeit mit

Die Kauschlers lieben Kontakte. Deshalb ist Marina Zeiher vom Nachbarschaftshilfeverein „Hand in Hand“ für sie besonders wertvoll. Sie kommt zweimal pro Woche und bringt viel Zeit mit. „Ich koche ihnen Mittagessen, mache die Wäsche, dekoriere das Haus. Wir lachen viel, aber manchmal führen wir auch tiefgründige Gespräche“, sagt sie. „Ich baue sie auf – auch aus Selbsterfahrung. Wir reden sehr offen.“

Marina Zeiher besucht Heike und Jochen Kauschler regelmäßig. Die beiden seien ihr richtig ans Herz gewachsen, sagt sie.

Die beiden seien ihr richtig ans Herz gewachsen. Ein weiterer Helfer kommt gelegentlich: Siegfried Birk, sonst eher bei männlichen Klienten im Einsatz, läuft mit Heike Kauschler am Hochrollator eine Runde.

16 Helfer sind im Einsatz

Die meisten Klienten des zertifizierten Vereins sind Senioren, so die Vorsitzende Vera Zeiher. Etwa 15 weibliche und ein männlicher Helfer sind gerade eingesetzt. 15 bis 20 Personen mit den Pflegegraden 1 bis 5 nutzen derzeit ihre Hilfe – manche regelmäßig, andere selten. „Vor allem bei Alleinlebenden sind wir die Bezugspersonen. Es wird oft zu verschiedenen Zeiten telefoniert“, sagt Gabi Martin, die stellvertretende Vorsitzende. Sie gehe mit ihrer Klientin auch einkaufen oder helfe bei Schriftverkehr.

Vera Zeiher ist die Vorsitzende des Vereins „Hand in Hand“, der in Orsingen-Nenzingen mit rund 15 Helferinnen und Helfern überwiegend Senioren unterstützt. | Bild: Claudia Ladwig

„Wir leisten wirklich Dienst am Menschen, das war der Hintergrund zur Vereinsgründung“, so Vera Zeiher. „Wir wollen die Angehörigen entlasten und sitzen auch mal nur ans Bett, damit die Betreuung abgedeckt ist.“ Auch über Weihnachten und den Jahreswechsel sind sie in Kontakt mit ihren Klienten.

Es geht darum, Leute zusammenzubringen

Gabi Martin betont, sie arbeite gerne mit Menschen zusammen. „Es ist ein gutes Gefühl. In meinem ganzen Berufsleben ist mir nicht so oft gedankt worden. Man nimmt mindestens so viel mit, wie man gibt.“

Gabriele Martin ist die stellvertretende Vorsitzende des Nachbarschaftshilfevereins „Hand in Hand“ in Orsingen-Nenzingen. Sie betreut seit einiger Zeit eine über 80-jährige Klientin. Mit ihr erledigt sie Arztbesuche und Einkäufe. | Bild: Claudia Ladwig

Vera Zeiher sagt: „Mein Part ist, Leute, die zusammenpassen, zusammenzubringen. Ich bin Ansprechpartnerin für Helfer und Klienten und freue mich immer, wenn es auch passt.“ Sie sei stolz auf das, was die Helfer leisteten, und dass es für sie nicht nur ein Job sei. Neue Helfer sind willkommen.