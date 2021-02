Die Fasnacht ist dieses Jahr in Nenzingen nur in Dekorationen zu sehen, gefeiert wird daheim.

Schon seit ihrer Gründung versuchen die Nenzinger Moofanger den Mond zu fangen. Doch das könnte einfacher sein, als in diesem Jahr Fasnacht zu feiern. Vieles, was das Brauchtum ausmacht, ist nicht corona-konform. Zwar künden am Rathaus ein