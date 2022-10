Die aktuelle Saison des RMSV Nenzingen ist mit dem traditionellen Mountainbike-Rennen und der Kirbe zu Ende gegangen. Bei herrlichem Herbstwetter zählten die Veranstalter gut 50 Starter und einige Zuschauer auf der Strecke. Hier hätten sie sich zwar mehr gewünscht, doch bei der Konkurrenz durch die Vielzahl der Angebote in der näheren Umgebung waren sie zufrieden.

„Die Teilnehmer und anderen Gäste fanden die Veranstaltung gelungen, sie mochten das familiäre Ambiente“, sagt Beate Reiser, Vorsitzende des Rad- und Motorsportvereins.

Jüngste Fahrerin ist zwei Jahre alt

Beim Laufradrennen, das erstmals angeboten wurde, waren sechs Kinder am Start. Die jüngste Fahrerin war Louisa Auer aus dem gastgebenden Verein. Sie ist gerade einmal zwei Jahre und knapp drei Monate alt. Als jüngster Teilnehmer in der Gruppe der U9-Fahrer war Kilian Weiß, Jahrgang 2018, aus Steißlingen mit seinem kleinen Rad auf zwei Runden unterwegs.

Das gesamte Teilnehmerfeld umfasste somit eine Alterspanne von über 60 Jahren, denn der älteste Starter Willi Hipp aus Neuhausen ist 66 Jahre alt. Er kommt schon seit Jahrzehnten zu diesem Wettkampf. Auch manche Gruppen waren wie in den früheren Jahren wieder vertreten, zum Beispiel das Team aus Schramberg oder das Team Ullman Yeti aus der Schweiz. „Leider mit nicht ganz so vielen Bikern wie sonst. Corona hat auch bei ihnen Spuren hinterlassen und viele Fahrer sind nicht mehr dabei“, erklärt Beate Reiser bedauernd.

Loris Schlagenhauf gewinnt Pokal

Bürgermeister Stefan Keil hatte das Startsignal für den Hauptlauf gegeben, bei dem sich Loris Schlagenhauf vom Team Imnauer als Schnellster über fünf Runden in gut 45 Minuten Fahrzeit den Siegerpokal sicherte. „Der war so was von schnell unterwegs, das war echt Wahnsinn“, staunt Reiser. Erleichtert berichtet sie, dass es keine Verletzten gab, sodass die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz nicht eingreifen mussten. Die Verpflegung mit Kaffee und Kuchen sowie Grillwürsten sorgte dafür, dass die Gäste sich noch länger in Nenzingen wohlfühlten.