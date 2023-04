Die Musiker des Musikvereins Orsingen fiebern dem Saisonauftakt entgegen. Am Sonntag, 23. April, findet um 11 Uhr in der Kirnberghalle das erste Konzert nach der Winterpause statt. Das Eröffnungsstück dient dem Konzert auch als Motto: „So schön ist Blasmusik“. Über 40 Mitwirkende präsentieren dann unter der Leitung von Gebhard Fritschi die ganze Bandbreite der Blasmusik. Für jeden Geschmack wird etwas geboten.

Nach dem Kirchenkonzert im Dezember hätten die Proben für das bevorstehende Konzert begonnen, erzählten Linda Fritschi und Vanessa Stemmer am Rande des Probenwochenendes. „Unser Dirigent hat rumgefragt und Vorschläge für Stücke eingesammelt. Wer coole Noten gefunden hat, konnte sie ihm schicken. Wir haben die Stücke dann angespielt und wenn es funktioniert hat, haben wir sie ins Programm aufgenommen“, so Linda Fritschi. Herausgekommen ist eine bunte Mischung, in der auch Marsch und Polka nicht fehlen. Vanessa Stemmer ergänzte: „Wir spielen aber auch moderne Sachen und viele Solostücke.“ Sie wird bei dem Auftritt mit Viana Geiger, Tamara Fritschi und Alina Metzger durchs Programm führen.

Die Musik werde jungen und älteren Zuhörern gefallen, war sie überzeugt. Jung und älter – das passt auch fürs Orchester, denn nachdem ein paar Jungmusiker hinzugekommen sind, reicht die Altersspanne hier von 14 Jahren bis ins Seniorenalter. Vanessa Stemmer sagte: „Für die Jungmusiker ist es das erste Konzert.“ Grundsätzlich dürfe jeder in die aktive Kapelle eintreten, der mindestens 14 Jahre alt ist und das bronzene Leistungsabzeichen hat.

Die beiden jungen Frauen nannten spontan die Nummer „80er Kult Tour“ als liebstes Stück. Darin werden die Neue Deutsche Welle-Hits „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang, „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ der Münchner Freiheit, „Tausend Mal berührt“ von Heinz-Rudolf Kunze und „Sternenhimmel“ von Hubert Kah zu einem mitreißenden Medley verbunden. Auch „Weusd a Herz hast wia a Bergwerk“ von Rainhard Fendrich aus dem Jahr 1983 mögen sie sehr, sagen sie. Linda Fritschi hat noch einen Favoriten: „Das Stück ‚Echo der Berge‘, weil die Klarinetten dabei im Mittelpunkt stehen und wir zum ersten Mal über die große Anlage spielen.“

Zum Probenwochenende kamen sogar zwei Musiker des Heeresmusikkorps Ulm nach Orsingen. Der Kontakt zu ihnen war im Zuge des Benefizkonzerts entstanden, das im Rahmen des Vereinsjubiläums im November 2022 in der Jahnhalle Stockach stattgefunden hatte. „Die Klarinettistin hat mit unseren Holzbläsern, also Klarinetten, Saxofonen und Querflöten geprobt, der Schlagzeuger entsprechend mit unseren Schlagzeugern“, so Linda Fritschi. Der ehemalige Dirigent Markus Sauter habe mit dem tiefen Blech gearbeitet und Gebhard Fritschi mit den Trompeten und Flügelhörnern.

Am Sonntag wurde zum Abschluss das ganze Programm durchgespielt. Linda Fritschi: „Das hilft uns, zu sehen, wie es mit der Anlage und den Mikrofonen ist und ob die Technik funktioniert. Es hört sich natürlich auch ganz anders an als in unserem kleinen Proberaum.“