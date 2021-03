Wer tritt die Nachfolge von Bürgermeister Bernhard Volk an? Dies entscheidet sich beim zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 28. März, in Orsingen-Nenzingen. Dieses Mal werden fünf Namen in folgender Reihenfolge auf dem Wahlzettel stehen: Andreas Sporrer, Samuel Speitelsbach, Michael Stadler, Carmen Haberland und Stefan Keil. Am 14. März lagen Keil und Stadler bei den Stimmen vorne.

Im öffentlichen Wahlausschuss am Sonntagabend ab 20 Uhr in der Kirnberghalle in Orsingen wird das Ergebnis der Wahl offiziell festgestellt und verkündet. Die Gemeinde und der SÜDKURIER veröffentlichen die Ergebnisse zeitnah im Internet. Die Anzahl der Plätze in der Halle ist begrenzt. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften sowie FFP2-Maskenpflicht.