Warum darf es der eine Kindergarten, der andere aber nicht? Diese Frage stellte eine Mutter nach dem SÜDKURIER-Bericht über die Vorgaben zu St. Martins-Umzügen, die seit wenigen Tagen in Orsingen-Nenzingen kursieren. Denn offenbar habe der Orsinger Kindergarten am Mittwochabend doch einen Umzug gemacht, während es im Nenzinger Ganztageskindergarten Wirbelwind für den Donnerstag abgesagt worden sei. Sie ist verärgert, dass es in Orsingen die Gruppen mit ihren Erziehern gelaufen seien und an bestimmten Treffpunkten Eltern zum Singen dabei gewesen seien.

Auf eine erneute Anfrage sagte Bürgermeister Stefan Keil, den die Eltern für das Verbot verantwortlich machen: „Unser Interesse ist es, dass wir in beiden Ortsteilen und in allen drei Kindergärten möglichst die Dinge gleich handhaben.“

Er wisse inzwischen, dass der Kindergarten in Orsingen und St. Raphael in Nenzingen bereits 2020 ein corona-konformes Konzept mit den Gruppen gehabt hätten. Dies würden beide wieder nutzen. „Im Ganztageskindergarten ist dies aufgrund der Struktur und Öffnungszeiten nicht eins zu ein kopierbar.“ Keil sieht weiterhin ein Kommunikationsproblem zwischen der Einrichtung und den Eltern.