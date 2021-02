Wie können die Einwohner die Bürgermeisterkandidaten kennenlernen? Kandidatenvorstellungen und Podiumsdiskussionen können nicht wie gewohnt stattfinden. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, zu zwei bereits festgelegten Terminen zwei weitere anzubieten, um möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit zu geben, die Bewerber kennenzulernen. Der SÜDKURIER wird die Kandidaten ebenfalls vorstellen, aber aufgrund der Pandemie voraussichtlich in Video-Interviews.

Vier Abende hintereinander

Die vier Termine sind am Freitag, 26. Februar, um 18 Uhr in der Rebberghalle in Nenzingen, am Samstag, 27. Februar, um 16 Uhr in der Kirnberghalle in Orsingen, am Sonntag, 28. Februar, um 16 Uhr in der Rebberghalle sowie am Montag, 1. März, um 18 Uhr in der Kirnberghalle. Die ersten beiden Veranstaltungen werden aufgezeichnet und später veröffentlicht. Dabei werden die Fragen in Textform eingeblendet.

Die Vorstellung der Bewerber erfolgt in der gleichen Reihenfolge, in der ihre Bewerbungen beim Rathaus eingegangen sind. Jeder Bewerber hat 15 Minuten, um sich vorzustellen. Weitere 15 Minuten stehen für Fragen an den Redner zur Verfügung, dann verlässt der Bewerber die Halle.

80 Personen pro Veranstaltung

Bürgermeister Bernhard Volk erläuterte, man habe zwischenzeitlich das Hygienekonzept abgestimmt. Wenn zwischen allen Stühlen 1,50 Meter Abstand eingehalten würde, seien 80 Personen pro Veranstaltung erlaubt. Dadurch sei es auch möglich, dass zwei Personen pro Haushalt teilnehmen könnten. Jeder Teilnehmer dürfe jedoch nur zu einer der vier Veranstaltungen kommen. Er sagte: „Wir werden die Halle so besetzen, dass wir vorne rechts anfangen und die Plätze anweisen, damit alles geordnet abläuft.“

Nikolaus Langner (CDU) erkundigte sich, ob Plätze, die trotz Anmeldung unbesetzt blieben, anderen Personen zur Verfügung stünden. Bernhard Volk antwortete, wenn jemand rechtzeitig absage, könne ein Nachrücker aus der Anmeldeliste den Platz übernehmen.

Anmeldung: Von Dienstag, 16. Februar bis Freitag, 19. Februar, sind Anmeldungen unter der (0 77 71) 93 41-25 möglich.

