Der Sportverein Orsingen-Nenzingen will auf dem gemeindeeigenen Gelände in der Orsinger Straße auf dem Hauptplatz künftig auf Kunst- statt auf Naturrasen spielen. Für den Bau eines Kunstrasenplatzes braucht der Verein die Unterstützung der Gemeinde. Nach Fragen und Anmerkungen aus dem Gemeinderat stimmten zehn Vertreter mit Ja, vier mit Nein. Frühestens mit Baubeginn wird laut Beschluss ein Investitionskostenzuschuss von knapp 222.000 Euro ausgezahlt. Außerdem zahlt die Gemeinde rund 42.000 Euro für einen neuen Ballfangzaun und etwa 60.000 Euro für eine Flutlichtanlage.

Finanzierung durch Spenden, Eigenleistungen und Zuschüsse

Bürgermeister Stefan Keil fasste die Situation vorab zusammen. Der Bau des Kunstrasenplatzes mit Ballfangzaun und Flutlichtanlage koste nach Vereinsangaben 654.500 Euro brutto. Der Verein rechne mit einem Zuschuss des Badischen Sportbundes über 84.000 Euro und könne nach eigener Aussage durch Spenden, Eigenleistungen und sonstige Finanzmittel 270.500 Euro bereitstellen. Da die Kosten laut Sportverein inzwischen um 23.800 Euro brutto gestiegen seien, verbleibe ein Defizit von 323.800 Euro.

Stockach Neue Chefin im Alten Forstamt: Corinna Bruggaier im Porträt Das könnte Sie auch interessieren

Der Sportverein bitte um den Ausgleich im Rahmen einer gemeindlichen Vereinsförderung und um die Zwischenfinanzierung des Zuschusses vom Badischen Sportbund. Der Verein sichere der Gemeinde zu, dass der entlang des Platzes bestehende Radweg nach den Baumaßnahmen verbreitert werden könne. Außerdem werde man den Platz in Orsingen auf- und das Nutzungsrecht an die Gemeinde zurückgeben.

Pflegemaßnahmen übernimmt der Verein

Stefan Keil sagte, die Verwaltung und auch der Gemeinderat hätten sich intensiv mit dem Thema Kunstrasen und möglichen ökologisch wertvolleren Alternativen beschäftigt. Man habe auch über eine Brunnenbohrung nachgedacht, um eine ausreichende Bewässerung der Naturrasenplätze sicherstellen zu können. Aus Sicht des Sportvereins sei jedoch ein Kunstrasenplatz alternativlos, so Keil.

Und nicht nur der Rasen soll ausgetauscht, sondern auch ein neuer Ballfangzaun und eine Flutlichtanlage gebaut werden. | Bild: Claudia Ladwig

Er erklärte, derzeit werde Kunstrasen aus nur einem Kunststoff entwickelt, der besser recycelt werden könne als der jetzt verfügbare, der aus mehreren Komponenten bestehe. Keil schlug vor, diese Innovation abzuwarten, um eventuell eine Vorreiterrolle einnehmen zu können. Laut Experten müsse ein Kunstrasenplatz bei einwandfreier Pflege nach etwa zwölf bis 15 Jahren saniert werden. Die Pflegemaßnahmen kosten jährlich etwa 20.000 Euro. Diese Summe und die Kosten der Sanierung – geschätzte 250.000 bis 300.000 Euro – müsse der Sportverein komplett übernehmen.

Finanzlage ist aktuell unsicher

Die aktuelle Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde sieht vor, dass für getätigte Investitionsmaßnahmen jedem Verein ein Zuschuss von maximal 10.250 Euro innerhalb von zehn Jahren genehmigt wird. Stefan Keil betonte, die Verwaltung sei bereit, diese Summe zuzüglich der Kosten für Ballfangzaun und Flutlichtanlage zu übernehmen. Nach seiner Kenntnis könne aber der Sportverein mit dieser geringeren Bezuschussung den Bau des Kunstrasenplatzes nicht realisieren.

Hohenfels/Konstanz/Karlsruhe Revision im Hohenfelser Mord-Prozess: Jetzt geht der Fall an den Bundesgerichtshof Das könnte Sie auch interessieren

Abschließend sagte der Bürgermeister, die Finanzlage sei durch die Corona-Pandemie und anstehende Sanierungsmaßnahmen im örtlichen Abwasserkanal- und Wasserleitungsnetz unsicher. „Sanierungen im Kanalsystem können sehr kostspielig, aber zwingend erforderlich sein.“ Er mahnte, solche absehbaren Investitionen dürften nicht außer Acht gelassen werden – auch wenn die Gemeinde aktuell finanziell solide dastehe.

Kritische Stimmen zum Kunstrasen

Architekt Alexander Stemmer und Frank Veit, Vorsitzender des SV Orsingen-Nenzingen, standen für Fragen der Gemeinderäte bereit. Stemmer betonte, es fände keine Versiegelung statt, jeder Regentropfen versickere. Antonie Schäuble (FWV) sagte, sie sei nicht überzeugt von Kunstrasen, doch noch weniger dafür, weiterhin mit Trinkwasser Sportanlagen zu wässern.

Stockach Zwei weitere Impftage finden am 21. November und 16. Dezember in Stockach statt Das könnte Sie auch interessieren

Sabine Hins (FGL) teilte mit, dass sechs Ökopunkte pro Quadratmeter Kunstrasenplatz anfallen werden, dazu noch ein Ausgleich für den Boden. Sie war ebenso gegen Kunstrasen wie Ralph J. Schiel (FGL), der sagte, er sehe, dass der Verein in der Gemeinde eine Schlüsselrolle habe. Seiner Meinung nach hat die Gesamtbilanz für Mikroplastik viel größere Nachteile als der Gewinn von weniger Wasserverbrauch ausgleicht. Andere Gemeinderäte fragten nach der Nutzungsdauer. Harry Metzger (FWV) erklärte: „Die jährliche Abschreibung belastet uns 15 Jahre lang zusätzlich.“

Auch beim Geld gibt es Bedenken

Beim Geld hakte auch Roman Roth (FWV) ein. Er mache sich Sorgen, denn der Verein müsse bald jährlich rund 45.000 Euro aufbringen. Die unklaren Kosten der Gemeinde für Kanalsanierung und Wasserleitungsnetz sowie fehlende Gewerbeflächen beunruhigten ihn ebenfalls. „Wir brauchen Einnahmen, um 320.000 Euro zu finanzieren.“

Stockach/Orsingen Die Normalität lässt auf sich warten: Wie die Zimmerer im Raum Stockach mit der Holzkrise kämpfen Das könnte Sie auch interessieren

Nikolaus Langner und Roland Riegger (beide CDU) sprachen sich für eine Anschubfinanzierung aus – auch, um dem hohen Stellenwert des Sports in der Gesellschaft und der Jugendarbeit des Sportvereins gerecht zu werden. Und Christine Leithe (FWV) machte nochmals den Konflikt deutlich: „Eine neutrale Entscheidung zu treffen, ist schwierig, denn alle Vereine sind uns wichtig. Wir haben für das Dorfgemeinschaftshaus und die Hallen immer Geld ausgegeben, doch dieser eine große Posten fällt uns allen schwer, auch mir.“ Sie sei aber der Meinung, dass man den Verein, der den Mut beweise, so etwas zu stemmen, auch unterstützen solle.

Durchweg positive Jahresabschlüsse

Frank Veit verwies auf die fast durchweg sehr positiven Jahresabschlüsse der letzten zehn Jahre, den funktionierenden Wirtschaftsbetrieb und den Förderverein. „Wir sind immer dran, Rücklagen zu bilden – ob das in 20 Jahren gelingt, wissen wir alle nicht. Diese Investition ist eine Investition in die Infrastruktur der Gemeinde und für die Jugendarbeit.“ Nun sollen alle Vereinbarungen sauber verschriftlicht und notariell hinterlegt werden.