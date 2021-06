Die römisch-katholische Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau muss in nächster Zeit ohne ihren Pfarrer auskommen. Wie in einer Mitteilung des erzbischöflichen Ordinariates, die im Pfarrblatt veröffentlich wurde, zu lesen ist, wurde Dominik Rimmele vom Dienst beurlaubt. Erzbischof Stephan Burger habe damit der Bitte auf Amtsverzicht, die von Rimmele selbst ausgegangen sei, entsprochen. Hintergrund sei der Verdacht gegen Dominik Rimmele, vor zwei Jahren gegenüber einem jungen Erwachsenen sexuell übergriffig geworden zu sein – „außerhalb des jetzigen pastoralen Kontextes“, heißt es in der Mitteilung.

Dominik Rimmele werde sich „einer therapeutischen und geistlichen Aufarbeitung des den Verdacht begründenden Geschehens unterziehen“. Weiter sollen „strafrechtliche und kirchenrechtliche Konsequenzen geprüft werden“. Für die Pfarreien der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau soll ein Nachfolger gesucht werden, die Stelle soll im Herbst ausgeschrieben werden. In der Zwischenzeit habe sich der Radolfzeller Stadtpfarrer Heinz Vogel bereit erklärt, als Pfarradministrator die Leitung der Pfarreien kommissarisch in Vertretung zu übernehmen. Er ist auch auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit bereits als Ansprechpartner aufgelistet. Auf Nachfrage erklärt das Ordinariat, es könnten keine weiteren Informationen genannt werden, nach wie vor gelte die Unschuldsvermutung.

Rimmele wendet sich an Gemeinde

Dafür meldete sich Rimmele selbst im Pfarrblatt zu Wort. In einem Schreiben entschuldigt er sich bei den Gemeindemitgliedern dafür „durch mein Verhalten neben anderen Menschen nun auch viele von Ihnen und euch zu enttäuschen und zu überfordern“ – mit der Thematik, aber auch durch Aufgaben, die durch seinen Weggang andere übernehmen müssten. Die aktuelle Situation sei auch für ihn selbst eine große Herausforderung. Er habe sich im Krebsbachtal sehr wohl gefühlt und er sei traurig, „dies nun alles aufgeben zu müssen“. Er habe noch viele Ideen für die einzelnen Pfarreien und die Seelsorgeeinheit insgesamt gehabt.

Weiter schreibt Rimmele: „Den kommenden drei, vier Monaten in einem Kloster sehe ich positiv gestimmt entgegen. Lange habe ich mir keine Zeit mehr genommen, über mein Leben und gewisse Fragen nachzudenken. Das möchte ich nun tun.“ Auch wolle er für die Gemeindemitglieder beten und er bitte darum, dass „in dieser schwierigen Zeit“ auch für ihn gebetet werde.

Zukunft ist noch ungewiss

Wie es weitergehe, könne er noch nicht sagen, vieles sei ungewiss und werde sich erst noch entwickeln und zeigen. Er habe sich vorgenommen, die Pfarreien gut aufzustellen, „damit sie für die Zukunft und die Kirchenentwicklung 2030 gut gerüstet sind“. Er hoffe, wenigstens einiges erledigt, geordnet und geregelt zu haben, „was die zukünftige Arbeit erleichtert“. Anderes sei aber in der Planung stecken geblieben „und es liegt nun in anderen Händen, wie es weitergeht“. Er versuche trotz der Eile seines Abzugs, alles so gut wie möglich zu übergeben.

Gottesdienste gehen weiter

Auf Gottesdienste, darunter die Kommunion, die am Sonntag in Nenzingen gefeiert wird, sollen die Gläubigen trotz der Entwicklungen jedoch nicht verzichten müssen. Wie Antonie Schäuble, Bürgermeisterstellvertreterin von Orsingen-Nenzingen, auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte, werden Übergangslösungen gefunden. Die Gottesdienste würden von Pfarrer Heinz Vogel, Pastoralreferent Mathias Mutter und Pfarrer Udo Zinke, der sich eigentlich im Ruhestand befindet, übernehmen. Auch käme auf die ehrenamtlichen Helfer mit Organisationsaufgaben viel Arbeit zu.

Dominik Rimmele hatte im September 2018 die Leitung der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau übernommen. Er war etwa fünf Jahre zuvor, im Mai 2013, vom damaligen Erzbischof Robert Zollitsch zum Priester geweiht worden.