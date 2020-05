Der neue Spielplatz inmitten der Neubaugebiete Eizen I und Eizen II in Orsingen, der angrenzend zum Bauhof entsteht, nimmt Gestalt an. Unter anderem stehen bereits die Rutsche, eine Vogelnestschaukel sowas das Wasserspielgerät. Dieses wird an die Wasserleitung angeschlossen, weil das Wasser Trinkwasserqualität haben muss.

Auch Sitzgelegenheiten mit Tischen sind vorhanden. Rechts und links der Spielfläche wurden junge Laubbäume gepflanzt, die später einmal Schatten spenden werden.

Bis Mitte Mai sollen die Bauarbeiten laut Plan abgeschlossen sein. Anschließend wird die Oberfläche des Platzes aufgefüllt und der Rasen eingesät. Bald dürfen die Kinder dann zum Spielen kommen.