Nach einer langen Zeit ohne persönliche Kontakte geht es nun auch beim Musikverein Nenzingen langsam wieder aufwärts. Zur jüngsten Hauptversammlung kamen zahlreiche Mitglieder zusammen.

Neue Konzepte erhalten die Freude am Musizieren

Die Einschränkungen durch die Pandemie hätten zu neuen Konzepten geführt, berichtete der Vorsitzende des Vereins, Joachim Bold. Er nannte als Beispiele Proben übers Internet und im Freien, virtuelle Sitzungen und einen virtuellen Musikerstammtisch, den musikalischen Marsch durchs Dorf sowie das einsame Musizieren an Weihnachten oder in Mini-Gruppen zur Fasnet. All diese Möglichkeiten hätten dazu beigetragen, die Freude am Musizieren über die Zeit hinweg zu erhalten, wenngleich sie das tatsächliche Miteinander nicht ersetzen könnten.

Fokus liegt auf den Jüngsten

Bold machte deutlich, dass man sich derzeit besonders um den musikalischen Nachwuchs kümmern müsse. Er betonte: „Die Aufgaben eines Jugendleiters waren vermutlich noch nie so anspruchsvoll wie in den letzten Monaten.“

Daniel Grimm habe die Herausforderungen in Zusammenarbeit mit Robin Tritschler hervorragend bewältigt. Die beiden Männer hätten neue Formate der Instrumentenvorstellung entwickelt und mit Florian Fritschi einen Nachfolger für Tobias Probst als Dirigent für das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen (JBOON) gefunden.

Wichtig für die Nachwuchsgewinnung und die Nachwuchsförderung sei jedoch auch, dass die Kinder die Älteren spielen hörten. „Auch wenn sie sehen, dass der Schulfreund bei einem Auftritt im Vororchester oder JBOON spielt, kann das dazu führen, dass sie auch mitspielen wollen“, so Bold.

Er hofft, dass in diesem Jahr wieder ein Vorspielnachmittag stattfinden werde, damit die Jüngsten sich endlich wieder präsentieren könnten.

Ausblick auf Konzerte und Feste

Für das kommende Jahr wünscht sich Joachim Bold einen Frühschoppen in einem vollen Festzelt, Musizieren beim Feierabendhock im Camping Resort, beim Schweizer Feiertag, Schäferfest und Oktoberfest, kirchliche Auftritte am Weißen Sonntag, am Kirchenfest und zu Fronleichnam. Auch den Dämmerschoppen und das Dorfplatzfest hat er im Kopf. Im Bezirk in Ludwigshafen und Orsingen soll es zwei große Feste geben.

„Wir hatten die Auftritte beim Brunnenfest in Leipferdingen und beim Herbstfest in Ehingen für 2020 zugesagt und ich hoffe, wir können nächstes Jahr dort spielen“, so Bold. Er hofft auch auf ein Konzert mit Probewochenende und einen gemeinsamen Ausflug.

Joe Stecker macht Musik mit 81 Jahren

Joe Stecker wurde bei der Hauptversammlung des Musikvereins Nenzingen für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Das ist an sich nichts Außergewöhnliches, denn neben ihm wurden sieben weitere Mitglieder für diese Zeitspanne ausgezeichnet, außerdem zwei für die doppelte Zeit und zwei für ihr dreifach so langes Wirken. Dennoch ist Joe Stecker ein Phänomen, denn er ist bereits 81 Jahre alt.

Mitglieder-Ehrungen und Fakten Die Zahl der aktiven Musiker im Musikverein Nenzingen beträgt aktuell 78, davon sind 34 weiblich 44 männlich. Die Alterspyramide der Mitglieder sieht wie folgt aus: 26 Musiker sind unter 18 Jahre, 25 sind zwischen 18 und 27 Jahre, die übrigen sind 27 Jahre und älter. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: Lara Bold, Daniel Grimm, Johannes Hahn, Matthias Mantel, Julian Mathis, Marco Mathis, Felix Siebrecht und Joe Stecker. Für 20 Jahre wurden geehrt: Katja Senger und Gerhard Grimm. Für 30 Jahre: Christian Senger und Nadja Bold. (wig)

Als er 2010 nach Nenzingen zog, habe er sich beim Musikverein erkundigt, ob es eine Altersgrenze zum Mitmachen gebe. Als dies verneint wurde, stieg er ein. Er habe sein ganzes Leben lang Musik gemacht, sagt er im Nachgespräch mit dem SÜDKURIER. Mit neun Jahren begann er, Tenorhorn zu spielen, dann kamen Klarinette und Saxofone hinzu.

Joe Stecker macht schon seit seiner Kindheit Musik. Im Musikverein Nenzingen spielt er seit zehn Jahren Saxofon. | Bild: Claudia Ladwig

„Mit 18 habe ich angefangen, in Bands zu spielen, auch Gitarre und Trompete. Ich habe mit dem Karl Kugler Septett aus Heilbronn im ganzen süddeutschen Raum gespielt und 20 Jahre lang die Guggemusik Neckarfurzer in Neckarzimmern geleitet“, erzählt Stecker und zählt noch weitere musikalische Stationen auf. Im Musikverein Nenzingen fühle er sich wohl und sei beim Probenbesuch vorne dran, berichtet er stolz. „Ich spiele auch fast jeden Tag eine Stunde Saxofon.“