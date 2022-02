Der Gemeinderat von Orsingen-Nenzingen musste sich erneut mit dem Bebauungsplan für die Orsinger Ortsmitte beschäftigen. Weil bei der zweiten Offenlage im Oktober versehentlich keine Umweltanalyse beigefügt worden war, und die Naturschutzbehörde deshalb keine abschließende Stellungnahme abgeben konnte, wurde diese im Dezember wiederholt. Inzwischen sind die Rückmeldungen eingegangen.

Nach Abwägung im Gemeinderat und dem Einpflegen der beschlossenen Änderungen in die textlichen Festsetzungen erfolgt nun eine weitere Offenlage sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Neue Forderungen zum Plan

In ihrer Stellungnahme forderte die Naturschutzbehörde, die in der Umweltanalyse des Ingenieurbüros 365 Grad aus Überlingen dargestellten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen als Festsetzungen in den schriftlichen Teil des Bebauungsplans zu übernehmen.

Auch das Landesdenkmalamt und die Katholische Kirche als Eigentümerin des Pfarrhaus-Grundstücks machten ihre Interessen klar. Die Kirche sah in dem vom Landesdenkmalamt und im Rahmen der Umweltanalyse angeregten engeren Baufenster einen enteignungsgleichen Eingriff und widersprach diesem ausdrücklich.

Die Umweltanalyse Das Planungsbüro 365 Grad schreibt in seiner Analyse, die Biotop-Strukturen (alte Gebäude, dichte Gebüsche und Baumhecken) des Areals zeigten ein „Potential als Brut-, Fortpflanzungs- und Lebensstätten besonders und streng geschützter Arten“. Die Gehölze dienten Singvögeln als Brutplätze und vermutlich Fledermäusen als Leitstruktur und Nahrungshabitat, die Gebäude möglicherweise als Quartier. Mit dem Vorkommen weiterer streng geschützter Tierarten sei nicht zu rechnen. Sofern die vorgeschriebenen Maßnahmen zum Schutz der Tiere durchgeführt würden, könnte ausgeschlossen werden, dass die Bebauung zu „erheblichen Beeinträchtigungen“ führe.

Die Gemeindeverwaltung entschied sich dafür, die ursprünglichen Baugrenzen zu belassen, da eine zu starke Reduzierung der überbaubaren Fläche im Verhältnis zum bisherigen Baurecht nach Paragraf 34 BauGB unverhältnismäßig sei. Die Belange des Denkmalschutzes sind ohnehin bei jedem Einzelbauantrag zu prüfen.

Arten- und Umweltschutz

Günther Reichle, der frühere Hauptamtsleiter der Gemeinde Orsingen-Nenzingen, ist mit dem Projekt Bebauungsplan Ortsmitte federführend betraut. Er erläuterte die vorliegende Synopse, welche Anregungen der verschiedenen Ämter, Träger öffentlicher Belange sowie betroffener Grundstückseigentümer enthält: Nach Paragraf 13a des Baugesetzbuchs seien für einen Bebauungsplan im Innenbereich keine Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Dennoch müssten Arten- und Umweltschutzmaßnahmen berücksichtigt werden.

Hier nennt die Naturschutzbehörde die Rodung der Gehölze außerhalb der Vogelbrutzeit, den Erhalt eines Mindestbestands an Gehölzen und die Beachtung des Artenschutzes bei Gebäudeabrissen zum Schutz brütender Vögel oder von Fledermausquartieren. Zu den Vermeidungsmaßnahmen, die auch den fachgerechten Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall enthalten, kommen die Minimierungsmaßnahmen.

Hier zählt die Naturschutzbehörde die Versickerung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswassers, die Verwendung offenporiger Belege, die Dachbegrünung von Nebengebäuden, die Neupflanzung von Laubbäumen, die Ausweisung privater Grünflächen zur Durchgrünung der Ortsmitte und das Anbringen von sechs Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter auf.

Vom Landesdenkmalamt wurde die Kennzeichnung des Pfarrhauses und der Pfarrkirche St. Peter und Paul angeregt. Diese ist inzwischen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans erfolgt.

Gegen zu viele kleine Wohnungen

Zu den Einwendungen betroffener Grundstückseigentümer führte Günther Reichle aus, der Bebauungsplan sehe vor, die Zahl der Wohneinheiten pro Baufenster auf maximal fünf zu beschränken. Dadurch, so erklärte Reichle die Ansicht der Gemeindeverwaltung, solle eine erhebliche Steigerung des Verkehrsaufkommens durch neue Anwohner auf den recht engen Straßen im Ortskern vermieden werden.

Außerdem diene die Festsetzung einer bedarfsgerechten Schaffung von Wohnraum – viele kleine und damit für Familien ungeeignete Wohnungen sowie Ferienwohnungen solle es nicht geben. Günther Reichle erklärte, Ziel dieses Bebauungsplans sei es, durch die planerischen Festsetzungen die gewachsene Struktur in städtebaulicher Hinsicht zu bewahren und diese gleichzeitig behutsam weiterzuentwickeln.

Harry Metzger (FWV) äußerte, 20 weitere Wohneinheiten in diesem Areal in der Ortsmitte seien schon mit Blick auf die Straßenverhältnisse genug: „Wir sollten nicht mehr zulassen.“ Auch Roland Riegger (CDU) sah nach der Anfangsentscheidung gegen ein großes Bauobjekt mit vielen Wohneinheiten keine Alternative dazu, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Der Beschluss der dritten Offenlage erfolgte im Gemeinderat mit 13 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen.