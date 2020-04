Während das öffentliche Leben nahezu ruht, man beim Spaziergang kaum vertraute Gesichter erblickt und viele Menschen die Zeit nutzen, um im Homeoffice zu arbeiten oder ihre Wohnung auf Vordermann zu bringen, haben einige kreative Köpfe eine altbekannte Methode neu erfunden. In Orsingen-Nenzingen hängen seit ein paar Tagen Abreißzettel an Laternenmasten und im öffentlichen Raum, die eine Papierbotschaft verbreiten. Passanten finden sie in beiden Ortsteilen zum Beispiel an den Rathäusern, bei den Kirchen, an der Schule, am Bahnhof, an Haltestellen, vor Einkaufsläden und an Wegkreuzungen.

Alternative zum Austausch übers Internet

Die Urheber wollen den Bürgern an alltäglichen realen Orten, die sie gerade unter anderen Gegebenheiten erleben, mit Werten und Lebensaspekten „to go“ (also im Vorbeigehen, zum Mitnehmen) beglücken. Dadurch sollen auch Menschen einbezogen werden, die nicht am großen Austausch von Gedanken, Hoffnungen, Ängsten und Diskussionen in der digitalen Welt teilhaben.

Die Idee hinter dieser Straßenkunst-Aktion mit Namen CoronArt sei, so erklärt einer der Initiatoren, der der Redaktion bekannt ist, aber im Hintergrund bleiben möchte, dass man sich – wie sonst bei der Suche nach einer Wohnung oder einer entlaufenen Katze – einen Zettel abreißen und mitnehmen könne. Man könne den Abriss auch gerne weiterschenken.

Finde das Gute in der aktuellen Situation

Durch den ausgesuchten Begriff werde man vielleicht zu einer Handlung angeregt, an die man zuvor gar nicht gedacht hatte. Das könne beispielsweise dazu führen, dass man überlegt, wem man etwas Gutes tun könne, an wen man denken könne oder welche positiven Aspekte man selbst aus der aktuellen Situation ziehen kann.