Viele Wasserversorger haben es schon, jetzt soll auch Orsingen-Nenzingen ein Loggersystem zur Rohrnetzüberwachung bekommen. Dabei sollen 36 Logger, also prozessorgesteuerte Speichereinheiten, im Verteilnetz an strategisch günstigen Punkten dauerhaft an Schieber- und Hydrantenkappen angebracht werden. Mit ihrer Hilfe kann das Netz über Geräusche täglich auf mögliche Leckagen untersucht werden. Die Messdaten der Logger werden an eine Software übermittelt und mögliche Leckagen auf dem Bildschirm angezeigt. Der Gemeinderat stimmte dieser Beschaffung in seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimmen zu.

Bisher ist die Suche aufwendig

Der Leiter der Technischen Dienste, Franz-Josef Hartmann, erklärte, das Ortsnetz werde laufend größer und in den Bereichen, die schon über 70 oder 80 Jahre alt sind, sei es wahrscheinlich, dass es gelegentlich zu Rohrbrüchen komme. Bisher sei es so, dass die Mitarbeiter bei einem Hinweis auf eine Leckage nur wüssten, ob die Störung im Ortsteil Orsingen oder Nenzingen vorliege.

„Dann beginnt die Suche. Wir müssen grobe Bereich abriegeln, Schieber schließen und Stück für Stück suchen. Das passiert meist nachts und verursacht einen großen Aufwand“, berichtete Hartmann. Außerdem führe die Suche zu einer kurzfristigen Versorgungsunterbrechung. Dabei könne es im Bereich der Hausinstallationen schon einmal zu unvermeidbaren Komplikationen kommen und die Toiletten-Spülung stören oder das Sieb an der Waschmaschine verstopfen.

So funktioniert das System Die Funktionsweise eines Loggersystems beschrieb der Leiter der Technischen Dienste, Franz-Josef Hartmann, in der Gemeinderatssitzung wie folgt: „Das Wassernetz macht durch Fließgeräusche Lärm. Der wird zu einer bestimmen Uhrzeit – etwa 2 bis 4 Uhr – kurz aufgezeichnet, dann ist es am ruhigsten im Netz.“ Ein Logger funktioniere ähnlich wie ein Mikrofon. Abweichende Geräusche zeigten Störungen oder überhöhten Verbrauch an. Die geplanten 36 Logger könnten untereinander kommunizieren. Dadurch werde die Richtung angeben. „Wenn Wasser in der Nacht verschwindet, führt uns das Loggersystem sehr in die Nähe der Stelle“, so Hartmann. Ab 6.30 Uhr kann die Auswertung der Nachtmessung eingesehen werden. Auftretende Probleme werden dadurch schnell erkannt. Wenn ein Mail-Alarm bei Auffälligkeiten eingerichtet wird, kann die tägliche Ergebnis-Auswertung entfallen.

Mittel sind für das laufende Haushaltsjahr eingeplant

Das Geräuschloggersystem und die zum Betrieb notwendige Software- und Datenübermittlungstechnik inklusive der Installation und Einweisung verursacht Kosten in Höhe von rund 21.000 Euro. Für das erste Jahr sind die jährlich anfallenden Lizenzgebühren von 1.440 Euro im Preis enthalten. Die Mittel wurden für das laufende Haushaltsjahr eingeplant und stehen zur Verfügung, sagte Bürgermeister Stefan Keil.

Auf Nachfrage bestätigte Franz-Josef Hartmann, es würden keine neuen Schächte benötigt, man nutze Schieber oder Unterflurhydranten. Das System werde man so konstruieren, dass man den maximalen Nutzen habe. „Das bedeutet einen Tag Arbeit in Orsingen, einen in Nenzingen. Das macht der Wassermeister selbst“, so der Leiter der Technischen Dienste.

Meldung per SMS, Telefon oder E-Mail

Gemeinderat Joachim Kiewel (SPD) fragte, wie flexibel das System sei. Das Loggersystem laufe über eine Stromversorgung mit Batterie. Diese müsse wohl nach fünf oder sechs Jahren getauscht werden, was der Wassermeister ebenfalls selbst erledigen könne. Die Kommunikation der Logger erfolge per Funk, erklärte der Leiter der Technischen Dienste.

Roman Roth (FWV) hakte bei der Überwachung nach. Hier antwortete Franz-Josef Hartmann, es werde ein Grenzwert festgelegt und wenn der überschritten werde, käme per SMS, Telefon oder E-Mail eine Meldung. Ob es dann mehr Wasserrohrbrüche geben werde beziehungsweise mehr an den Tag komme, weil das Rohrnetz mehr überwacht werde, wollte Stefan Stemmer (CDU) wissen. Das könne man noch nicht sagen, so Hartmann. „Aber wir können eine mögliche Leckage besser und schneller eingrenzen und müssen nicht mehr im ganzen Ort suchen, sondern da, wo es laute Geräusche gibt.“