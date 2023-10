Wer von Eigeltingen nach Nenzingen fährt, kann die Biogasanlage der Firma Feucht Agrogas GmbH nicht übersehen. Die Gashaube des Fermenters 3 ist knapp 9,50 Meter hoch, die des Gärrestlagers 1 knapp 9,20 Meter. Doch die Firma plant die Vergrößerung. Markus Feucht, gesellschaftender Geschäftsführer, einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt Der Gemeinderat stimmte zwar einstimmig zu, dennoch gab es eine kurze Debatte um das Landschaftsbild.

Vor der Abstimmung hatte Bürgermeister Stefan Keil darauf hingewiesen, dass das Vorhaben im Außenbereich liege und landwirtschaftlich privilegiert sei. Nach dem Austausch werden beide Gashauben 15 Meter hoch sein. Die beiden Doppelfoliensollen durch größere Doppelmembrangasspeicher mit einem jeweiligen Volumen von 6210 Kubikmetern ersetzt werden. Die bisher genehmigte jährliche Gasmenge bleibt mit dem Austausch unverändert.

Markus Feucht, gesellschaftender Geschäftsführer der Feucht Agrogas GmbH. | Bild: Anika Feucht

Die Biogasanlage trete dadurch in der Ackerlandschaft erheblich in Erscheinung und könne einen Eingriff in das Schutzgut „Landschaftsbild“ darstellen, hieß es in der Sitzungsvorlage. Allerdings befinde man sich noch immer in der einer Gasmangellage. Bund und Land hätten deshalb gesetzliche Regelungen zur Genehmigung solcher Anlagen oder zum vorzeitigen Beginn von Umbaumaßnahmen geschaffen.

Kompromisse beim Landschaftsbild nötig

Antonie Schäuble (FWV) betonte: „Alle wollen auf erneuerbare Energien umstellen, doch ohne Kompromisse werden wir unsere Ziele nicht erreichen.“ Man könne eine solche Anlage nicht nur dahinstellen, wo man sie nicht sehe. Der Betrieb sei sehr gepflegt, sie könne daher gut zustimmen, auch wenn das Landschaftsbild beeinträchtigt werde. „Strommasten sind auch brachial, aber wir haben uns über viele Jahre daran gewöhnt“, fügte sie hinzu.

Auch Stefan Stemmer (CDU) sagte, was gefalle, sei subjektiv. Für den vorzeitigen Baubeginn gebe es eine rechtliche Grundlage, das Nahwärmenetz werde dadurch auch optimiert. „Ganz klar: Wir wollen erneuerbare Energien. Wir müssen zustimmen.“

Roland Riegger (CDU) fragte nach der Höhe des Pufferspeichers. Dieser war vom Rat vor einiger Zeit nicht in der beantragten Höhe genehmigt worden und durfte nur zwölf Meter hoch sein.

Warum die Erweiterung überhaupt kommt

Markus Feucht erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Bisher können wir nur bedingt Gas speichern. Durch das Vergrößern der Gashauben wird die Speicherkapazität verdoppelt. Wir wollen diese Maßnahme für die Versorgungssicherheit im Netz auch im Interesse der Nahwärmekunden umsetzen.“

Eine längere Speicherung des Gasvolumens helfe dabei, bedarfsgerecht zu agieren, so Feucht. „Wenn Strom benötigt wird, weil andere erneuerbare Energien nicht liefern können, liefern wir. Das Stromnetz muss konstant stabil gehalten werden“, erklärte er.

Mit der Zustimmung des Gemeinderats kann schon vor Erteilung oder Ablehnung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung mit der Errichtung einschließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der Betriebstüchtigkeit der Anlage erforderlich sind, begonnen werden.

Baldiger Umbaustart

Markus Feucht erläutert: „Die Biogasanlage ist indirekt ein Speicher für Strom, denn wenn Strom gebraucht wird, können wir durch den größeren Gasspeicher in kurzer Zeit eine Menge Strom freisetzen.“ Da im Winter generell mehr Energie produziert werden müsse, seien Wartungsarbeiten in der Zeit schlecht, sodass die Umbaumaßnahmen sinnvollerweise vor dem Winter erfolgen sollten.